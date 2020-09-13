В Минске неизвестные в масках стали похищать людей на улице, - видео

В Минске стали похищать людей на улицах: их увозят неизвестные в масках, - видео

В Минске на улицах творится нечто пугающее и необъяснимое. С городских улиц стали пропадать люди. Их хватают и увозят в машинах в неизвестном направлении. О похищениях людей рассказали местные Telegram-каналы.

Сегодня, 13 сентября, в центре Минска проходит очередная акция протеста, организованная оппозицией против Александра Лукашенко. Полиция выборочно проверяет протестующих: у них делают досмотр личных вещей, проверяя, нет ли запрещенных предметов. Некоторых задерживают, а потом, спустя какое-то время отпускают. Так, говорят, за истекшие сутки в столице Беларуси было задержано 112 человек.

Однако самое страшное не это. Сегодня в городе стали появляться неизвестные "люди в черном" и в балаклавах, без каких-либо опознавательных знаков. Они хватают минчан прямо на улицах, насильно запихивают в машину и увозят их неизвестно куда.

В Сети появилось видео, как это происходит. Группа неизвестных людей набросилась на одиноко стоящего с флагом мужчину. Он пытался сопротивляться, однако силы были не равны. Мужчину занесли в темный микроавтобус и увезли в неизвестном направлении.

Что далее происходит с похищенными, и кто эти люди без опознавательных знаков – неизвестно. Собственно, эта неизвестность и пугает более всего.

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет вмешиваться в события, происходящие в Беларуси. Он также не приветствует вмешательство других иностранных политиков во внутренние дела суверенного государства. Белорусский народ сам должен выбрать свою судьбу и свой дальнейший путь.


Марченко Любов, Тудей

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