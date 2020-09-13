В Минске вышли на очередной марш протеста, участников массово задерживают

Фото: tut.by

В Минске вышли на очередной марш протеста. Участников начали задерживать еще до его начала. Об этом пишет издание TUT.by.

С утра в Минске заметили военную технику и автозаки. Колючей проволокой и забором перекрыли центральные площади и подступы к ним.

К колонне людей на проспекте Дзержинского подъехали около 15 бусов без номеров и военных машин. Силовики в форме внутренних войск оттеснили людей по проспекту от центра. По словам очевидцев, задержали более 20 человек - и мужчин, и женщин.

Десятки неизвестных в балаклавах, защитной экипировке и шлемах окружили несколько десятков человек, которые направлялись в сторону центра из микрорайона Грушевка. Люди стали в сцепки. Начались задержания.

Также силовики пытались разделить колонну на подступах к площади Победы. Проспект перекрыли. Начался разгон.

На улице Маяковского неизвестные в балаклавах с оружием и дубинками задержали нескольких человек, которые шли по улице с бело-красно-белыми флагами.

Фото: tut.by

Фото: tut.by

Фото: tut.by

Фото: tut.by

Фото: tut.by

13 сентября в Минске запланировали очередной марш против Александра Лукашенко. На этот раз участники намерены дойти до его резиденции в Дроздах.