В Минске вышли на очередной марш протеста, участников массово задерживают
Демонстранты планируют дойти до резиденции Лукашенко в Дроздах.
В Минске вышли на очередной марш протеста. Участников начали задерживать еще до его начала. Об этом пишет издание TUT.by.
С утра в Минске заметили военную технику и автозаки. Колючей проволокой и забором перекрыли центральные площади и подступы к ним.
К колонне людей на проспекте Дзержинского подъехали около 15 бусов без номеров и военных машин. Силовики в форме внутренних войск оттеснили людей по проспекту от центра. По словам очевидцев, задержали более 20 человек - и мужчин, и женщин.
Десятки неизвестных в балаклавах, защитной экипировке и шлемах окружили несколько десятков человек, которые направлялись в сторону центра из микрорайона Грушевка. Люди стали в сцепки. Начались задержания.
Также силовики пытались разделить колонну на подступах к площади Победы. Проспект перекрыли. Начался разгон.
На улице Маяковского неизвестные в балаклавах с оружием и дубинками задержали нескольких человек, которые шли по улице с бело-красно-белыми флагами.
13 сентября в Минске запланировали очередной марш против Александра Лукашенко. На этот раз участники намерены дойти до его резиденции в Дроздах.
Жители города выходят на улицы каждое воскресенье после объявления результатов президентских выборов. Предыдущие акции, по оценкам СМИ, собирали не менее 100 тысяч человек.