В Минске вышли на очередной марш протеста, участников массово задерживают

Демонстранты планируют дойти до резиденции Лукашенко в Дроздах.

Фото: tut.by

В Минске вышли на очередной марш протеста. Участников начали задерживать еще до его начала. Об этом пишет издание TUT.by.

С утра в Минске заметили военную технику и автозаки. Колючей проволокой и забором перекрыли центральные площади и подступы к ним.

К колонне людей на проспекте Дзержинского подъехали около 15 бусов без номеров и военных машин. Силовики в форме внутренних войск оттеснили людей по проспекту от центра. По словам очевидцев, задержали более 20 человек - и мужчин, и женщин.

Десятки неизвестных в балаклавах, защитной экипировке и шлемах окружили несколько десятков человек, которые направлялись в сторону центра из микрорайона Грушевка. Люди стали в сцепки. Начались задержания.

Также силовики пытались разделить колонну на подступах к площади Победы. Проспект перекрыли. Начался разгон.

На улице Маяковского неизвестные в балаклавах с оружием и дубинками задержали нескольких человек, которые шли по улице с бело-красно-белыми флагами.

Фото: tut.by

Фото: tut.by

Фото: tut.by

Фото: tut.by

Фото: tut.by

13 сентября в Минске запланировали очередной марш против Александра Лукашенко. На этот раз участники намерены дойти до его резиденции в Дроздах.

Жители города выходят на улицы каждое воскресенье после объявления результатов президентских выборов. Предыдущие акции, по оценкам СМИ, собирали не менее 100 тысяч человек.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Минцифры запустило сериал "Кандидат" к местным выборамМинцифры запустило сериал "Кандидат" к местным выборам
На Дунае начались учения Riverine-2020На Дунае начались учения Riverine-2020
Андрей Богдан сбежал в Румынию после интервью ГордонуАндрей Богдан сбежал в Румынию после интервью Гордону
Украина направила МИД Беларуси ноту после осмотра авто посла пограничникамиУкраина направила МИД Беларуси ноту после осмотра авто посла пограничниками
У сотрудника Высшего совета правосудия диагностировали коронавирусУ сотрудника Высшего совета правосудия диагностировали коронавирус
Блок рекламы


Похожие новости
Степанов возмутился по поводу массового празднования Дня города в ДнепреСтепанов возмутился по поводу массового празднования Дня города в Днепре
В Киеве провели женский марш солидарности с протестующими в БеларусиВ Киеве провели женский марш солидарности с протестующими в Беларуси
В Минске начали задерживать участников "женского марша"В Минске начали задерживать участников "женского марша"
Украина хочет привлечь к процессу поддержания режима тишины на Донбассе всех участников "нормандского формата", - ЕрмакУкраина хочет привлечь к процессу поддержания режима тишины на Донбассе всех участников "нормандского формата", - Ермак
Белорусские оппозиционеры Кравцов и Родненков вышли на связь, оба - в КиевеБелорусские оппозиционеры Кравцов и Родненков вышли на связь, оба - в Киеве
В Минске на протест вышли около 100 000 человек (обновлено)В Минске на протест вышли около 100 000 человек (обновлено)
В Минске силовики перекрыли центральные площади, люди сходятся на маршВ Минске силовики перекрыли центральные площади, люди сходятся на марш
В ОП санкции РФ против украинских политиков связали с отравлением Навального и протестами в БеларусиВ ОП санкции РФ против украинских политиков связали с отравлением Навального и протестами в Беларуси
“То что было в Украине, - цветочки“: Лукашенко высказался о кровавых протестах в Беларуси“То что было в Украине, - цветочки“: Лукашенко высказался о кровавых протестах в Беларуси
В Киеве проходит внеочередной съезд "Слуги народа" В Киеве проходит внеочередной съезд "Слуги народа"
Последние новости
Подгружаем последние новости