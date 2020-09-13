В Киеве провели еще одну акцию в поддержку митингующих в Беларуси

В демонстрации приняли участие около 100 человек.

Фото: Lb.ua

В Киеве второй раз за два дня провели акцию в поддержку митингующих в Беларуси. Об этом сообщил LB.ua.

Активисты собрались на Майдане Независимости и колонной прошли к белорусскому посольству, где звали посла. Люди развернули большой бело-красно-белый флаг.

В акции приняли участие около 100 человек, они пришли с детьми и собаками.

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Напомним, вчера в Киеве провели акцию солидарности с "женским маршем" в Минске. Во время митингов в белорусской столице задержали около 100 человек.

В воскресенье, 13 сентября, в Минске собрался очередной протестный марш. Силовики начали разгонять участников и применили оружие.

Акции протеста в Беларуси продолжаются уже 36-й день. Люди требуют отставки Александра Лукашенко.