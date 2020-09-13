В Беларуси во время субботних протестов задержали 114 человек
Массовые задержания силовики устроили во время "женского марша" в Минске.
Во время субботних акций протеста в городах Беларуси силовики задержали 114 граждан. Наибольшее количество задержанных в Минске. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Беларуси.
В ведомстве утверждают, что 12 сентября в пяти регионах страны состоялось 12 акций протеста, участие в которых в целом приняли не более 1700 граждан.
В то же время в поддержку власти, по данным ведомства, произошло семь массовых мероприятий, а участие в них приняли якобы более 50 тысяч человек.
В Минске силовики задержали 99 человек, из них 87 поместили в изоляторы до рассмотрения их дел в суде.
Напомним, вчера в белорусской столице состоялся "женский марш". На площади Свободы силовики пытались взять участниц в кольцо и оттеснить их. СМИ сообщали, что они искали женщин по дворам. Съемочную группу телеканала "Белсат" задержали в прямом эфире.