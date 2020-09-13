Малюська похвастался, что Минюст начнет использовать искусственный интеллект

Программа будет определять вероятность повторного нарушения преступником.

Малюська похвастался, что Минюст начнет использовать искусственный интеллект
Денис Малюська
Фото: facebook/Міністерство юстиції України

Министр юстиции Денис Малюська рассказал, что министерство начнет использовать программное обеспечение с элементами искусственного интеллекта "Кассандра" для анализа вероятности повторного нарушения закона преступником.

Об этом глава ведомства сообщил на своей странице в фейсбук.

"Наказание за преступление устанавливает суд, но для того, чтобы ему помочь в этом, существует документ под названием "Досудебный доклад", который готовят сотрудники пробации. Это - часть Министерства юстиции. В этом документе описывается личность обвиняемого, а также оценка вероятности совершения им новых преступлений. Соответственно, "Кассандра" этот процесс автоматизирует", - рассказал Малюська.

Министр пояснил, что сотрудник пробации, проставив ответы на вопросы в пределах программного обеспечения, получает оценку вероятности совершения нового преступления от 0 до 97. Такая оценка осуществляется алгоритмом, который по тому или иному вопросу дает баллы, а затем их суммирует.

"Вскоре "Кассандра" научится самостоятельно определять, сколько баллов нужно предоставлять за ответ на тот или иной вопрос. А через несколько лет у нас будет большой массив данных по результатам машинного обучения, согласно которому "Кассандра" научится анализировать ответы не только на перечень простых вопросов, но и анализировать все другие данные, которые есть о преступнике", - отметил Малюська.

Напомним, в июле Минюст запустил в продажу подарочные сертификаты в платные камеры СИЗО. Малюська похвастался успешностью такой идеи. По словам министра, только в первые несколько часов после запуска услуги были приобретены по меньшей мере четыре таких сертификата, что принесло на счета Минюста 28 тысяч гривен.

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