Степанов возмутился по поводу массового празднования Дня города в Днепре

Министр здравоохранения Максим Степанов раскритиковал городские власти Днепра из-за устроенного ко Дню города 12 сентября концерта. Об этом глава Минздрава сказал во время онлайн-брифинга 13 сентября.

"Когда сегодня утром я увидел фотографии с празднования Дня города в Днепре, где собрались тысячи или десятки тысяч людей, у меня возник вопрос к местной власти. Зная вас, я точно знаю, что вы осознаете, что такое ковид-19. Вы понимаете, какие риски представляет эта болезнь. Я понимаю, что сейчас у вас происходят политические процессы, идущие по всей стране. Но так сознательно начать проводить концерты, я даже не говорю, что они запрещены постановлением Кабмина", - возмутился Степанов.

Он добавил, что массовые мероприятия запрещены, поскольку это влечет большое скопление людей, которые не пользуются средствами индивидуальной защиты, и сохранять социальную дистанцию в таких условиях невозможно.

На таких мероприятиях, уточнил министр, даже несколько человек с коронавирусом могут инфицировать сотни или даже тысячи людей.

"Из 36 тысяч коек, которые мы подготовили для больных с ковидом, занято 7900. И еще 4000 человек с неподтвержденным диагнозом, у которых среднее или тяжелое течение болезни, у которых пневмония, находятся в больницах. Мощности медицинской системы имеют предел", - отметил министр .

Местное издание "Наше місто" пишет, что на День города в Днепре устроили концерт классической музыки под открытым небом.