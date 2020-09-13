В Офисе генпрокурора подсчитали убытки от роSSийской оккупации Крыма

Гюндуз Мамедов в Офисе генпрокурора курирует работу Департамента по надзору за расследованием преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта.

В Офисе генпрокурора подсчитали убытки от роSSийской оккупации Крыма
Гюндуз Мамедов
Фото: 368.media

Предварительные данные материалов уголовных производств о роSSийской агрессии против Украины свидетельствуют, что убытки от роSSийской оккупации Крыма составили 1 трлн гривень.

Об этом в интервью "Радио Свобода" рассказал заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов.

"По предварительным данным материалов уголовных производств, только по Крыму убытки достигают одного триллиона гривень. Очевидно, это не зафиксированная сумма, ведь агрессия РФ продолжается, как продолжаются и нарушения прав граждан на оккупированных территориях полуострова и Донбасса", - сказал Мамедов.

Отмечается, что Гюндуз Мамедов в Офисе генпрокурора курирует работу Департамента по надзору

за расследованием преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта.

Напомним, что РоSSия планирует добиваться восстановления водоснабжения в Крым путем давления на международных партнеров Украины. Об этом заявили в представительстве президента в АР Крым.

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