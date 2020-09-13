Греция заявила об усилении оборонной программы из-за конфликта с Турцией

Напряжение между странами вызвано геологоразведочной деятельностью Анкары в восточном Средиземноморье.

Греция хочет усилить свою оборонную программу из-за конфликта с Турцией в восточном Средиземноморье. Об этом 12 сентября заявил премьер-министр страны Кириакос Мицотакис, передает DW.

Греческое правительство планирует приобрести 18 французских истребителей Rafale, четыре новых фрегата и модернизировать еще четыре корабля. Также будет увеличено количество военнослужащих и запасы зенитных ракет, торпед и других боеприпасов.

По словам премьера, страна планирует создать "национальный щит".

Напряжение между двумя странами-членами НАТО Грецией и Турцией усилилось из-за активизации геологоразведочной деятельности Анкары в восточном Средиземноморье. Турция ведет нефтегазовую разведку в водах, которые Греция считает своей исключительной экономической зоной.

Лидеры стран ЕС заявили, что будут рассматривать вопрос о введении санкций против Турции, если правительство страны не прекратит свои "конфронтационные действия".

Вопрос о санкциях против Турции может быть обсужден на заседании Европейского Совета 24-25 сентября.