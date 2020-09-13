На Херсонщине в ПЦУ перешел архимандрит УПЦ МП

На Херсонщине в Православную церковь Украины приняли архимандрита Варсонофия (Подыму), который до того служил в УПЦ Московского патриархата. Об этом сообщил епископ ПЦУ Никодим на своей странице в Facebook.

"Сердечно поздравляю архимандрита Варсонофия (Подыму), присоединившегося к Православной Церкви Украины, в штате клириков Херсонской епархии. Рад его выбору. Отца Варсонофия знаю с прошлых лет как священнослужителя творческого, неравнодушного, энергичного, нетривиального. И, конечно, хотелось бы, и молюсь за это, чтобы он нашел себя в нашей епархии и мог воплотить у нас свои лучшие замыслы", - написал епископ.

Напомним, на Волыни община перешла в ПЦУ после того, как ее настоятель поздравил Путина с именинами.

В июле первый за год приход перешел в поместную церковь в Хмельницкой области. Приход в честь апостола и евангелиста Иоанна Богослова села Борисов в Изяславском районе полтора года отстаивал свое решение о смене юрисдикции.