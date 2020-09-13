РоSSия будет добиваться восстановления водоснабжения Крыма путем давления на партнеров Украины

В представительстве президента в Крыму заявили, что обеспечение водой населения является исключительно обязательством государства-оккупанта.

РоSSия будет добиваться восстановления водоснабжения Крыма путем давления на партнеров Украины
Фото: krymr.com

РоSSия будет добиваться восстановления водоснабжения в Крым путем давления на международных партнеров Украины. Об этом заявили в представительстве президента в АР Крым.

"Водоснабжение временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя является достаточно дорогостоящим мероприятием для РоSSийской Федерации как государства-оккупанта. Именно поэтому она пытается и будет пытаться и дальше с помощью прямого давления и давления на международных партнеров склонить Украину к восстановлению водоснабжения на временно оккупированную территорию Крымского полуострова", - говорится в сообщении.

В представительстве заявили, что Украина не должна решать проблемы, возникающие перед государством-оккупантом после шести лет временной оккупации части украинской территории.

В представительстве сослались на статью 55 Четвертой Женевской конвенции, которая предусматривает, что государство-оккупант должно с помощью всех имеющихся средств обеспечивать население продуктами питания и медицинскими материалами, в частности, поставлять необходимые продукты питания, медицинские материалы и другие припасы, если ресурсов оккупированной территории окажется недостаточно.

Эти положения, безусловно, касаются и такого ресурса как вода, отметили в представительстве.

Напомним, с 7 сентября в Симферополе, Бахчисарайском и Симферопольском районах оккупированного Крыма начали третий, самый жесткий этап ограничений подачи воды. Воду будут подавать по нескольку часов в сутки.

Подразделение роSSийских трубопроводных войск перекрыло речку Биюк-Карасу земляной плотиной, воду из водоема качают на нужды жителей Симферополя.

По информации МОТ, РоSSия в оккупированном Крыму направляет дефицитную пресную воду в первую очередь на военные объекты, ограничивая ее подачу населению. Хотя до роSSийской оккупации воды на полуострове хватало даже в условиях засухи.

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