Дмитрий Гордон публично назвал окружение Зеленского "предателями"

Дмитрий Гордон публично назвал окружение Зеленского “предателями“, однако их имена оглашать не стал

Известный украинский журналист Дмитрий Гордон, принявший участие в ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", публично высказал то, что давно уже обсуждают в кулуарах. Гордон прямо заявил, что часть людей из окружения президента являются предателями.

Причем, как утверждает журналист, эти люди не просто имеют иные взгляды на политические процессы - они попросту наняты иностранными спецслужбами, а точнее роSSийскими, чтобы расшатывать ситуацию в Украине. Гордон заочно обратился к Зеленскому, предупредив его об этом токсичном окружении. Он считает, что все эти люди заставляют президента делать шаги в угоду Кремлю.

"Эти люди подведут под монастырь не только вас, но и всю страну", - предупредил президента журналист.

Дмитрий Гордон публично назвал окружение Зеленского “предателями“, однако их имена оглашать не стал

Он убежден, что чем скорее президент избавится от этих людей в своем окружении, тем лучше будет и для него, и для Украины. При этом Гордон, с присущей ему осторожностью, не стал называть этих людей поименно, заявив, что их имена и так у всех на слуху.

Очевидно, речь идет, в первую очередь, о главе Офиса президента Андрее Ермаке. Именно о нем поговаривают, что он является агентом спецслужб РоSSийской Федерации. Его имя и даже позывной "Козырь" недавно назвал роSSийский политолог Андрей Пионтковский.

Впрочем, все это может быть лишь домыслами и спланированной операцией с целью изоляции президента от его окружения. В этой ситуации очевидно одно: кресло под Зеленским расшатывают. И Дмитрий Гордон, как журналист с огромным опытом и уникальным профессиональным чутьем, это уловил. Пока он не в оппозиции к Зеленскому, а лишь предупреждает его.

Вместе с тем многие нынешние политические соратники ЗЕ, которые все еще с подобострастием ловят каждое его слово, в любую минуту готовы развернуться на 180 градусов. Так случалось в украинской истории уже не раз – ничего нового.

Напомним, Владимир Зеленский в целом позитивно оценил итоги переговоров в нормандском формате, состоявшихся 11 сентября в Берлине на уровне советников. Он говорит, что главная цель – продление режима тишины, достигнута.


Марченко Любов, Тудей

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