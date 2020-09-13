Пограничники усилили меры безопасности на границе с Беларусью

Меры предприняли для предупреждения "провокаций и нестандартных ситуаций".

Государственная пограничная служба усилила меры безопасности на границе с Беларусью.

Как сообщили в ведомстве, к охране привлекли дополнительные резервы, в том числе подразделения "Дозор" и Кинологический учебный центр.

Воздушный мониторинг границы проводят с помощью авиации и беспилотников, а на водных участках дополнительно применяют катера "Safe Boat 27".

"Мероприятия продолжаются, прежде всего, чтобы предупредить правонарушения и не допустить каких-либо провокаций, нестандартных ситуаций, в том числе незаконное пересечение границы группами лиц", - говорится в сообщении.

В ГПСУ отметили, что активно привлекают оперативно-розыскной блок и увеличили количество пограничных нарядов.

Кроме того, пограничные наряды проводят непрерывное патрулирование со служебными собаками.

Протяженность участка украинско-белорусской границы составляет более 1 тыс. км и проходит в рамках пяти областей.

Напомним, из Беларуси в Украину выдворили двух членов Координационного совета. 8 сентября белорусская пограничная служба заявила, что лидера оппозиции Марию Колесникову задержали при попытке пересечь границу с Украиной.

СМИ сообщили, что Колесникова порвала свой паспорт, чтобы ее принудительно не отправили из Беларуси в Украину. По словам заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко, это было насильственное выдворение оппозиционеров из родной страны.