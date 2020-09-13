Александр Лукашенко заявил, что сделал с Беларуси образцовое государство

“Было бы у меня несколько миллиардов, то я поступил бы, как Порошенко“: Лукашенко прокомментировал свою любовь к Беларуси

Александр Лукашенко в интервью роSSийским пропагандистским СМИ заявил, что за годы своего правления в Беларуси он преобразил родную страну до неузнаваемости, сделал из неё образцовое государства. При этом, белорусский лидер гордится, что сделал все своими руками, потратив много ресурсов.

По словам Лукашенко, он по гороскопу Дева и любит порядок, поэтому щепетильно и требовательно ко всему относится. Лукашенко похвастался, что ему удалось поднять сельское хозяйство на самый высокий уровень. Эта сфера - главный источник доходов и наполнения бюджета, потому как, в отличии от той же РоSSии, Беларусь не имеет таких запасов нефти и газа.

"У меня кроме этого, что я построил, ничего нет. Если бы у меня в кармане было несколько миллиардов, то, может я поступил бы, как Порошенко. Вряд ли конечно, но, если у меня таких миллиардов нет, то и страха нет", – отметил Лукашенко.

Александр Лукашенко не отрицает, что немного "пересидел" в кресле президента Беларуси, однако заявил, что уходить не собирается. Более того, глава государства уверен, что после его ухода в стране может начаться настоящая резня.

"Я четверть века обустраивал Беларусь. Просто так все это не брошу. К тому же, если я пойду, моих сторонников будут резать!", — высказал свою позицию Александр Лукашенко.

В субботу, 12 сентября, президент Беларуси поручил отвести войска от западной границы, потому что "это недешево обходится".

Ранее Александр Лукашенко обвинил Украину в дестабилизации ситуации в Беларуси.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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