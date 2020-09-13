После тяжелого ранения скончался глава "Свободы" в Николаеве

В июле Демид Губский получил огнестрельное ранение головы.

После тяжелого ранения скончался глава "Свободы" в Николаеве
Демид Губський
Фото: facebook.com/hubskyi.volodymyr

В Николаеве после двух месяцев лечения умер глава областной организации ВО "Свобода" Демид Губский. В июле он получил огнестрельное ранение головы.

Об этом сообщил брат Демида - Владимир Губский.

"Только что сообщили из больницы, что Демид умер, к сожалению, организм не выдержал долгой борьбы. Спасибо всем, кто все это время помогал, молился, верил", - написал он.

Демид Губский попал в больницу 11 июля с несквозным огнестрельным ранением головы. Мужчина получил травму из-за неосторожного обращения с оружием, когда разбирал травматический пистолет.

Как сообщили в полиции, вечером пострадавший вместе с гражданской женой и друзьями отдыхали в развлекательном заведении и употребляли алкогольные напитки. После одиннадцати вечера они вдвоем вернулись домой. Когда женщина находилась на балконе, мужчина разбирал травматический пистолет. Через некоторое время, как рассказывает женщина, она услышала выстрел и увидела, что ее муж упал. После чего вызвала брата пострадавшего, и вместе они обратились за помощью к медикам.

После ранения Губский перенес несколько тяжелых операций.

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