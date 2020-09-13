Фокин отказался прийти на заседание комитета Рады, - нардеп

15 сентября комитет должен заслушать Фокина после его заявлений об амнистии боевиков и особом статусе Донбасса.

Фокин отказался прийти на заседание комитета Рады, - нардеп
Фото: rubryka.com

Первый заместитель руководителя украинской делегации в Трехсторонней контактной группе в Минске Витольд Фокин отказался прийти на заседание парламентского комитета по вопросам организации государственной власти.

Об этом сообщил заместитель главы комитета, депутат от фракции "Слуга народа" Александр Качура.

По словам Качуры, отказ прийти на запланированное на 15 сентября заседание комитета Фокин объяснил занятостью и необходимостью работать в ТКГ.

"В ближайшее время встреча не состоится, конкретная дата проведения - не оговорена. Буду требовать немедленно провести эту встречу. Единство в вопросе урегулирования ситуации, которая сложилась на Донбассе, крайне важно", - написал Качура в своем Telegram-канале.

Напомним, 15 сентября парламентский комитет должен заслушать Фокина после его заявлений об амнистии боевиков и особом статусе Донбасса. Пригласить Фокина на заседание комитета предлагал нардеп Качура.

Напомним, Фокин в интервью изданию "Страна" заявил, что на Донбассе нужно объявить всеобщую амнистию, провести выборы, а особый статус предоставить всей Донецкой и Луганской области.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что отдельные комментарии Фокина не отражают официальной позиции Украины.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что считает заявления Фокина провокационными, спекулятивными и такими, которые не отвечают национальным интересам.

Сам Фокин, комментируя реакцию на свои заявления, сказал, что представители действующей власти критикуют его, поскольку имеют связь с "предшественниками".

Журналист Сергей Гармаш, который консультирует украинскую делегацию Трехсторонней контактной группы по вопросам Донбасса как представитель ОРДЛО от Донецкой области, считает, что Фокина "просто подставили".

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