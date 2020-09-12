В Иране казнили 27-летнего чемпиона по борьбе

Навид Афкари под пытками признался в убийстве силовика во время протестов.

В Иране исполнили смертный приговор в отношении борца и бойца смешанного стиля Навида Афкари. 27-летнего спортсмена признали виновным в убийстве охранника и в участии в антиправительственных акциях протеста в 2018 году.

Об этом сообщает Радио Свобода.

По официальным данным, Афкари убил силовика во время протестов против экономической и политической ситуации в стране в 2018 году, он признался в совершении преступления, передает DW. В то же время, как отмечает информагентство SID со ссылкой на правозащитные организации, эти признания были получены во время пыток.

Международный олимпийский комитет (МОК) был "поражен" "печальной новостью". Ранее президент МОК Томас Бах написал письма аятолле Али Хаменеи и президенту Ирана Хасану Роухани с просьбой о помиловании 27-летнего Навида Афкари.

Дело вызвало международный резонанс. В защиту Афкари выступали президент США Дональд Трамп и президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт. Всемирный профсоюз спортсменов призвал исключить Иран из мирового спорта, если смертный приговор будет исполнен.

Впрочем, спортсмена все равно казнили "по настоянию семьи жертвы", хотя адвокат Навида Афкари заявил, что на 13 сентября была запланирована встреча родственников убитого силовика, которые, по его словам, хотели попросить о помиловании парня.

Кроме того, по закону, осужденный имеет право увидеть свою семью перед казнью. Иранские власти, однако, не дали воспользоваться 27-летнему парню своим законным правом.

Напомним, последний раз протесты в Иране вспыхнули в ноябре прошлого года из-за повышения цен на топливо и нормирования продажи топлива населению по льготной цене. Сначала протестами были охвачены несколько городов, но впоследствии акции проходили по всей стране.