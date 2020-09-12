Участники акции прошли от Майдана до белорусского посольства.

Фото: Lb.ua

В Киеве провели женский марш солидарности с протестующими в Беларуси. Об этом сообщил LB.ua.

Участники акции прошли от Майдана до посольства Беларуси. Большинство женщин были одеты в красно-белые цвета.

На странице акции в фейсбук указано, что участники выступают за цивилизованный диалог, восстановление правовых рамок в Беларуси и демократическую смену власти.

В марше приняли участие около 50 человек. Мероприятие организовали при поддержке Amnesty International Ukraine.

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

В это время в Минске также проходил женский марш. На площади Свободы силовики начали задерживать участников. Белорусские издания сообщили о сотнях задержанных.