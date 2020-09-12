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2020-09-12
В Киеве провели женский марш солидарности с протестующими в Беларуси
Участники акции прошли от Майдана до белорусского посольства.
Фото: Lb.ua
В Киеве провели женский марш солидарности с протестующими в Беларуси. Об этом сообщил LB.ua.
Участники акции прошли от Майдана до посольства Беларуси. Большинство женщин были одеты в красно-белые цвета.
На странице акции в фейсбук указано, что участники выступают за цивилизованный диалог, восстановление правовых рамок в Беларуси и демократическую смену власти.
В марше приняли участие около 50 человек. Мероприятие организовали при поддержке Amnesty International Ukraine.
Фото: Lb.ua
Фото: Lb.ua
Фото: Lb.ua
Фото: Lb.ua
Фото: Lb.ua
Фото: Lb.ua
Фото: Lb.ua
Фото: Lb.ua
Фото: Lb.ua
Фото: Lb.ua
Фото: Lb.ua
Фото: Lb.ua
Фото: Lb.ua
Фото: Lb.ua
Фото: Lb.ua
Фото: Lb.ua
В это время в Минске также проходил женский марш. На площади Свободы силовики начали задерживать участников. Белорусские издания сообщили о сотнях задержанных.