В Киеве провели женский марш солидарности с протестующими в Беларуси

Участники акции прошли от Майдана до белорусского посольства.

Фото: Lb.ua

В Киеве провели женский марш солидарности с протестующими в Беларуси. Об этом сообщил LB.ua.

Участники акции прошли от Майдана до посольства Беларуси. Большинство женщин были одеты в красно-белые цвета.

На странице акции в фейсбук указано, что участники выступают за цивилизованный диалог, восстановление правовых рамок в Беларуси и демократическую смену власти.

В марше приняли участие около 50 человек. Мероприятие организовали при поддержке Amnesty International Ukraine.

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

В это время в Минске также проходил женский марш. На площади Свободы силовики начали задерживать участников. Белорусские издания сообщили о сотнях задержанных.

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