Железняк сравнил изменения в постановление о местных выборах с Харьковскими соглашениями

Нардеп сомневается, что парламент вообще будет рассматривать этот вопрос.

Заместитель главы фракции "Голос" в парламенте Ярослав Железняк считает, что изменения в постановление о проведении местных выборов, внесенные народным депутатом фракции "Слуга народа" Александром Качурой, не будут вынесены на голосование в Раде. Иначе, по мнению политика, это будет голосование уровня Харьковских соглашений.

Об этом Ярослав Железняк заявил в эксклюзивном комментарии LB.ua.

"Постановление Верховной Рады - это акт одноразового действия, и, соответственно, - вносить в нее изменения юридически неуместно. Здесь я полностью согласен со спикером: это может повлечь признание выборов полностью недействительными. Постановление должно быть принято до начала избирательной кампании", - сказал заместитель главы фракции "Голоса".

Что касается политического аспекта, то Ярослав Железняк сомневается, что парламент в принципе пойдет на рассмотрение такого вопроса, "потому что это повлечет за собой огромную волну негатива, особенно в Западной и Центральной Украине".

"Думаю, что во всей Украине это будет воспринято крайне плохо для власти", - пояснил он.

По мнению Железняка, даже если в теории удастся как-то набрать голоса с помощью ОПЗЖ, внефракционных и т.д., то остальные - а это более 190 депутатов - будут максимально этому мешать: блокировать трибуну, срывать голосование. "Это будет голосование уровня Харьковских соглашений", - считает Ярослав Железняк.

Нардеп отметил, что он понимает позицию главы парламента и поддерживает ее юридически и политически: менять постановление о местных выборах уже поздно.

"Думаю, он (Дмитрий Разумков, - ред.) не допустит этого. Ведь это будет противостояние не внутри власти, а пророSSийской части парламента против патриотически настроенной. Думаю, это закончится драками и срывом голосования", - добавил нардеп.

Сегодня стало известно, что "Слуга народа" предлагает изменения в постановление о местных выборах. Предлагается внести изменения в пункт 3 постановления в части проведения местных выборов в облсовет на подконтрольных территориях. Также предлагается внести изменения в 4 пункт постановления о том, что местные выборы на Донбассе возможны только после полноценного завершения процедур демилитаризации, разоружения и принятия отдельного закона.

Об изменении даты выборов речь вообще не идет, как и об отмене местных выборов.

Ранее представитель Украины в политической подгруппе ТКГ Андрей Костин сообщил, что украинская делегация допустила возможность внесения изменений в постановление Рады о назначении местных выборов. Об этом также заявил заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.

По словам Костина, предложенный проект постановления полностью соответствует Минскому комплексу мер.