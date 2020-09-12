Железняк сравнил изменения в постановление о местных выборах с Харьковскими соглашениями
Нардеп сомневается, что парламент вообще будет рассматривать этот вопрос.
Заместитель главы фракции "Голос" в парламенте Ярослав Железняк считает, что изменения в постановление о проведении местных выборов, внесенные народным депутатом фракции "Слуга народа" Александром Качурой, не будут вынесены на голосование в Раде. Иначе, по мнению политика, это будет голосование уровня Харьковских соглашений.
Об этом Ярослав Железняк заявил в эксклюзивном комментарии LB.ua.
"Постановление Верховной Рады - это акт одноразового действия, и, соответственно, - вносить в нее изменения юридически неуместно. Здесь я полностью согласен со спикером: это может повлечь признание выборов полностью недействительными. Постановление должно быть принято до начала избирательной кампании", - сказал заместитель главы фракции "Голоса".
Что касается политического аспекта, то Ярослав Железняк сомневается, что парламент в принципе пойдет на рассмотрение такого вопроса, "потому что это повлечет за собой огромную волну негатива, особенно в Западной и Центральной Украине".
"Думаю, что во всей Украине это будет воспринято крайне плохо для власти", - пояснил он.
По мнению Железняка, даже если в теории удастся как-то набрать голоса с помощью ОПЗЖ, внефракционных и т.д., то остальные - а это более 190 депутатов - будут максимально этому мешать: блокировать трибуну, срывать голосование. "Это будет голосование уровня Харьковских соглашений", - считает Ярослав Железняк.
Нардеп отметил, что он понимает позицию главы парламента и поддерживает ее юридически и политически: менять постановление о местных выборах уже поздно.
"Думаю, он (Дмитрий Разумков, - ред.) не допустит этого. Ведь это будет противостояние не внутри власти, а пророSSийской части парламента против патриотически настроенной. Думаю, это закончится драками и срывом голосования", - добавил нардеп.
Сегодня стало известно, что "Слуга народа" предлагает изменения в постановление о местных выборах. Предлагается внести изменения в пункт 3 постановления в части проведения местных выборов в облсовет на подконтрольных территориях. Также предлагается внести изменения в 4 пункт постановления о том, что местные выборы на Донбассе возможны только после полноценного завершения процедур демилитаризации, разоружения и принятия отдельного закона.
Об изменении даты выборов речь вообще не идет, как и об отмене местных выборов.
Ранее представитель Украины в политической подгруппе ТКГ Андрей Костин сообщил, что украинская делегация допустила возможность внесения изменений в постановление Рады о назначении местных выборов. Об этом также заявил заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.
По словам Костина, предложенный проект постановления полностью соответствует Минскому комплексу мер.
Напомним, 15 июля Верховная Рада проголосовала постановление о назначении местных выборов в Украине на 25 октября 2020 года. Согласно постановлению, местные выборы 25 октября состоятся в Украине везде, кроме оккупированного Россией Крыма и неподконтрольных украинскому правительству районов Донецкой и Луганской областей.