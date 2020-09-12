Состояние здоровья Балуха стабильно тяжелое, без неожиданностей, - Геращенко

Бывшего политзаключенного избили в Киеве.

Состояние здоровья Балуха стабильно тяжелое, без неожиданностей, - Геращенко
Фото: Lb.ua

Состояние бывшего политзаключенного, крымского активиста Владимира Балуха, которого нашли избитым в Киеве, остается стабильно тяжелым.

Об этом сообщила сопредседатель парламентской фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко.

"От лечащих врачей В. Балуха:" Состояние здоровья стабильно тяжелое, без неожиданностей. Надо время. Все, что нужно есть. Под контролем!", - написала она в фейсбуке.

Напомним, утром 8 сентября Балуха нашли избитым. У него сломаны рука и ключица. Офис Президента заявил, что "крайне обеспокоен информацией о нападении на бывшего политзаключенного" и требует от Нацполиции быстрого и полного расследования этого преступления. Кроме того, в ОП отметили, что пока нет подтвержденных данных, которые свидетельствовали бы о том, что в нападении мог быть политический мотив.

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