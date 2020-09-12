Ермак: до конца сентября Красный Крест получит доступ к пленным в ОРДЛО

Советники лидеров Украины, РоSSии, Германии и Франции во время встречи в Берлине 11 сентября договорились ускорить подготовку обмена пленными на Донбассе, а международный комитет Красного Креста должен получить доступ к пленным в ОРДЛО до конца сентября.

Об этом на брифинге в Одессе заявил глава Офиса президента Андрей Ермак, передает РБК-Украина.

"До конца этого месяца будет получен беспрепятственный доступ Красного Креста на неподконтрольную территорию к нашим гражданам. Мы ожидаем, что это ускорит процесс обмена и возврата граждан", - заявил Ермак.

Напомним, в июле после встречи политсоветников "нормандской четверки" Ермак анонсировал очередной обмен удерживаемыми лицами "в ближайшее время". Однако он до сих пор не состоялся.

По данным СБУ , в плену боевиков террористических группировок "ДНР" и "ЛНР" по состоянию на 14 августа находились 235 человек.

Последний обмен состоялся в апреле, Украина вернула 20 человек.