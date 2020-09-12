"Слуга народа" предлагает изменения в постановление о местных выборах
О проведении голосования на неподконтрольных территориях речь не идет.
«Слуга народа» предлагает изменения в постановление о местных выборах. Об этом в комментарии LB.ua сообщил народный депутат фракции «Слуга народа» Александр Качура.
"Я предложил изменения в постановление о проведении местных выборов. В частности, внести изменения в пункт 3 постановления в части проведения местных выборов в облсоветы на подконтрольных территориях ... Об изменении даты выборов речь вообще не идет. Как и об отмене местных выборов. Отмена выборов возможна только в случае введения чрезвычайного или военного положения. Поэтому не следует искать какую-то «измену» в предложенных мной изменениях в постановление", - заявил он.
Также, по его словам, предлагается внести изменения в 4 пункт постановления о том, что местные выборы на Донбассе возможны только после полноценного завершения процедур демилитаризации, разоружения и принятия отдельного закона.
"То есть сейчас вообще речь не идет о проведении выборов на неподконтрольных территориях. И на этом не стоит спекулировать".
Ранее представитель Украины в политической подгруппе ТКГ Андрей Костин сообщил, что украинская делегация допустила возможность внесения изменений в постановление Рады о назначении местных выборов. Об этом также заявил заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.
По словам Костина, предложенный проект постановления полностью соответствует Минскому комплексу мероприятий.
Напомним, 15 июля Верховная Рада проголосовала постановление о назначении местных выборов в Украине на 25 октября 2020 года. Согласно постановлению, местные выборы 25 октября состоятся в Украине везде, кроме оккупированного Россией Крыма и неподконтрольных украинскому правительству районов Донецкой и Луганской областей.