«Слуга народа» предлагает изменения в постановление о местных выборах. Об этом в комментарии LB.ua сообщил народный депутат фракции «Слуга народа» Александр Качура.

"Я предложил изменения в постановление о проведении местных выборов. В частности, внести изменения в пункт 3 постановления в части проведения местных выборов в облсоветы на подконтрольных территориях ... Об изменении даты выборов речь вообще не идет. Как и об отмене местных выборов. Отмена выборов возможна только в случае введения чрезвычайного или военного положения. Поэтому не следует искать какую-то «измену» в предложенных мной изменениях в постановление", - заявил он.

Также, по его словам, предлагается внести изменения в 4 пункт постановления о том, что местные выборы на Донбассе возможны только после полноценного завершения процедур демилитаризации, разоружения и принятия отдельного закона.

"То есть сейчас вообще речь не идет о проведении выборов на неподконтрольных территориях. И на этом не стоит спекулировать".

Ранее представитель Украины в политической подгруппе ТКГ Андрей Костин сообщил, что украинская делегация допустила возможность внесения изменений в постановление Рады о назначении местных выборов. Об этом также заявил заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.

По словам Костина, предложенный проект постановления полностью соответствует Минскому комплексу мероприятий.