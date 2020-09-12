Зеленский анонсировал еще одну "нормандскую" встречу на уровне советников

"Они не поставили точку во всех вопросах".

Президент Владимир Зеленский анонсировал еще одну "нормандскую" встречу на уровне политических советников. Об этом глава государства сказал журналистам во время рабочей поездки в Одесской области, передает Укринформ.

"Продолжаются встречи в нормандском формате. И если встречаются советники, и я знаю уже результат, значит будет планироваться встреча лидеров нормандского формата. Они не обсудили все вопросы, не поставили точку во многих вопросах. Поэтому будет еще одна встреча советников ... Самое главное решение, которое сегодня есть - это соблюдение и продолжение режима тишины, это самое главное", - сказал президент.

Зеленский отметил, что объявленный 27 июля режим тишины на Донбассе стал самым продолжительным с начала войны.

Напомним, 11 сентября в Берлине прошли переговоры на уровне политических советников лидеров стран нормандского формата. Они продолжались 7 часов. Обсуждали состояние выполнения решений Парижского саммита, подготовку к очередной встрече лидеров, продвижение работы в Трехсторонней контактной группе, обмен удерживаемыми лицами.

Глава ОП Андрей Ермак заявил, что главным результатом переговоров является договоренность о продлении режима "тишины" на Донбассе.