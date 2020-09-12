В Минске начали задерживать участников "женского марша"

Белорусские СМИ сообщают о сотнях задержанных.

Фото: tut.by

В Минске начали задерживать участников "женского марша".

TUT.by сообщает, что на площадь приехали автозаки и автобусы с людьми. "Они пытаются взять в кольцо присутствующих женщин и, кажется, втиснуть их в летнюю террасу кафе", - пишет портал.

По информации "Радио Свобода", вероятно, были задержаны сотни женщин, часть участников акции смогли убежать.

"Силовики ищут женщин по дворам, журналистов оттесняют с площади", - передает издание.

По оценке портала "Наша Нива", на площади Свободы собрались несколько тысяч женщин.

Между тем колонны участниц женского марша проходят по другим улицам Минска.

Фото: tut.by

Фото: tut.by

Фото: tut.by

Фото: tut.by

Фото: tut.by

12 сентября в белорусской столице День города, однако власти запретили любые мероприятия "в связи с эпидситуацией".

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