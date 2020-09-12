В Минске начали задерживать участников "женского марша"
Белорусские СМИ сообщают о сотнях задержанных.
В Минске начали задерживать участников "женского марша".
TUT.by сообщает, что на площадь приехали автозаки и автобусы с людьми. "Они пытаются взять в кольцо присутствующих женщин и, кажется, втиснуть их в летнюю террасу кафе", - пишет портал.
По информации "Радио Свобода", вероятно, были задержаны сотни женщин, часть участников акции смогли убежать.
"Силовики ищут женщин по дворам, журналистов оттесняют с площади", - передает издание.
По оценке портала "Наша Нива", на площади Свободы собрались несколько тысяч женщин.
Между тем колонны участниц женского марша проходят по другим улицам Минска.
12 сентября в белорусской столице День города, однако власти запретили любые мероприятия "в связи с эпидситуацией".