Глава Черниговской ОГА подал в отставку из-за "лишения влияния на кадровую политику"

Андрей Прокопенко проработал в должности менее года.

Глава Черниговской ОГА Андрей Прокопенко подал в отставку. Об этом он сообщил на своей странице в фейсбук 12 сентября.

"Основная причина - это то, что я фактически лишен влияния на кадровую политику и формирование состава кандидатов в областной совет. Глава ОГА без своих депутатов в областном совете - это слабый глава ОГА, он не сможет реализовывать стратегию развития региона. А без этого моя работа не имеет смысла", - пояснил он.

"Любой конфликт вредит обеим сторонам, а в нашем случае - он может навредить Президенту и нашей политической силе. Поэтому я не буду его углублять", - написал Прокопенко.

Он также перечислил, что удалось реализовать в должности главы облгосадминистрации.

Напомним, Андрея Прокопенко назначили главой Черниговской ОГА 1 ноября 2019 года. Ранее он работал политтехнологом и политическим консультантом, возглавлял департамент коммуникации нефтяной компании ТНК-ВР. Руководил компанией "Прокопенко и партнеры", специализирующейся на управлении избирательными кампаниями, стратегических и кризисных коммуникациях.

На парламентских выборах 2019 года возглавлял Одесский областной штаб "Слуги народа".

До Прокопенко Черниговскую ОГА возглавлял Александр Мисник.