Украина ведет собственное расследование по делу о "пленках Деркача", - Венедиктова

Генпрокурор считает победой то, что Украина не была втянута в политику национального уровня США.

Украина ведет собственное расследование по делу о "пленках Деркача", - Венедиктова
Ірина Венедиктова
Фото: Макс Требухов

Генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что Украина ведет собственное расследование по делу о "пленках Деркача". Об этом она сказала в интервью Савику Шустеру.

"Сейчас следствие по "пленкам Деркача" продолжается. И опять же, экспертизы: смонтированы ли пленки, возможно ли идентифицировать голоса. Все это происходит. ... Следствие продолжается, следственные возможности мы стараемся не потерять. Ждем результатов исследований", - сказала Венедиктова.

Комментируя заявление Минфина США о том, что "пленки Деркача" являются "отредактированными аудиозаписями", генпрокурор заявила, что украинское следствие сделает собственные выводы.

Отвечая на вопрос о том, насколько серьезная ответственность за это может быть у пятого президента Украины Петра Порошенко, генпрокурор отметила, что считает это дело скорее политической коррупцией, а не юридической.

"Там несколько статей, которые ... в квалификацию вписаны при внесении в ЕРДР. Но все же мое личное впечатление сегодня, очень оценочное (...) Если мы говорим о коррупции - это будет политическая коррупция", - сказала она.

Венедиктова отметила, что считает победой тот факт, что Украина не была втянута в геополитику и политику национального уровня США.

"Мы не должны вмешиваться в деятельность других стран. Поэтому те дела, которые касаются непосредственно нас - мы ими занимаемся, и следствие поставит в этом точку. Говорить сейчас - вы видите, сколько провокаций летит каждый день. Каждый день прилетает что-то новенькое, как раз для того, чтобы мы начали реагировать не законным способом, а способом "хайпа". Мне кажется, правоохранители не имеют права "хайповать", - сказала генпрокурор.

Напомним, в мае народный депутат Андрей Деркач обнародовал записи разговоров якобы пятого президента Украины Петра Порошенко, которые, по его словам, "свидетельствуют о внешнем управлении Украиной".

Порошенко назвал "пленки Деркача" спецоперацией против стратегических отношений с Америкой. А глава контрразведки США заявил, что РоSSия использует "пророSSийского" нардепа Деркача для очернения Байдена.

В штабе Байдена отреагировали на "пленки Деркача" и подчеркнули, что записи на них являются "полностью отредактированными".

10 сентября Министерство финансов США ввело санкции против Деркача за его попытки повлиять на президентские выборы в США в 2020 году.

Деркач пригрозил "шокирующими разоблачениями" в ответ на американские санкции.

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