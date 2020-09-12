Колесникову перевели в следственную тюрьму в 50 км от Минска

На воскресенье в белорусской столице запланирован очередной марш протеста.

Колесникову перевели в следственную тюрьму в 50 км от Минска
Марія Колесникова
Фото: Belsat.eu

В Беларуси лидера оппозиции Марию Колесникову перевели из СИЗО № 1 в Минске в следственную тюрьму № 8 в Жодино Минской области. Об этом сообщила ее адвокат Людмила Козак, передает TUT.BY.

Причину перевода стороне защиты не сообщили. Адвокат добавила, что Колесникову перевели в тюрьму 11 сентября, но узнала она об этом только сегодня.

Жодино находится в 50 км от Минска. На завтра в белорусской столице запланирован очередной марш протеста.

Напомним, в Беларуси задержали или выдворили шестерых из семи членов Координационного совета. На свободе остается только нобелевская лауреат Светлана Алексиевич.

Место пребывания Марии Колесниковой было неизвестно с утра 7 сентября.

8 сентября белорусская пограничная служба заявила, что оппозиционера задержали при попытке пересечь границу с Украиной.

СМИ сообщили, что Колесникова порвала свой паспорт, чтобы ее принудительно не отправили из Беларуси в Украину. По словам заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко, это было насильственное выдворение оппозиционеров из родной страны.

Следственный комитет Беларуси обвиняет оппозиционера Марию Колесникову в причинении вреда национальной безопасности Беларуси.

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