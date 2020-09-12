ГБР открыло уголовные дела по заявлениям о причастности Украины к операции с "вагнеровцами"

Венедиктова посоветовала тем, кто считает себя ценными свидетелями, не говорить намеками, а прийти на допрос.

Государственное бюро расследований открыло несколько уголовных дел по заявлениям о срыве возможной спецоперации по доставке наемников роSSийской частной военной компании "Вагнер" в Украину.

Об этом рассказала генпрокурор Ирина Венедиктова в интервью, размещенном на YouTube-канале Shuster online.

Комментируя информацию о том, действительно ли спецоперацию по "вагнеровцам" разрабатывали в Украине, и будет ли происходить расследование, Венедиктова сказала: "Мне лично не известно, что такая спецоперация готовилась. Но сразу, как только информация появилась в СМИ , в Государственном бюро расследований уже было зарегистрировано уголовное производство, и уже следствие ведется".

По ее информации, ГБР расследует по данному факту не одно уголовное производство.

"Поэтому те люди, которые считают себя ценными свидетелями и могут что-то сообщить следствию дополнительно, думаю, что органы досудебного следствия должны их допросить. Говорить намеками о государственных позициях (...) - если есть информация, надо прийти и сообщить", - сказала Венедиктова.

Генпрокурор также прокомментировала будущий допрос экс-руководителя Офиса президента Андрея Богдана, который ранее в интервью заявил о договоренности украинской власти с роSSийскими должностными лицами относительно статуса Крыма, авиасообщения с Россией и обмена пленными.

"Если Андрей Иосифович об этом заявляет, он прекрасно понимает, какие последствия это может вызвать", - высказалась генпрокурор.

Напомним, 29 июля в Минске задержали 33 членов ЧВК "Вагнер".

12 августа Офис генерального прокурора обратился в Генеральную прокуратуру Беларуси с запросом о выдаче 28 задержанных, поскольку их подозревают в участии в войне на Донбассе на стороне боевиков. Девять из них являются гражданами Украины.

14 августа стало известно, что Беларусь отдала РоSSии 32 из 33 задержанных "вагнеровцев".

После чего ряд украинских СМИ сообщили, что СБУ и Главное управление разведки Минобороны готовили операцию по задержанию членов ЧВК "Вагнер". Об операции якобы было известно президенту Владимиру Зеленскому и главе Офиса президента Андрею Ермаку, а вследствие утечки информации о ней узнали белорусские спецслужбы.

В Главном управлении разведки Минобороны эту версию опровергли, заявив, что поездка боевиков ЧВК "Вагнер", во время которой их задержали в Беларуси, является спецоперацией роSSийских спецслужб.

Ермак назвал информацию о якобы причастности украинских спецслужб к появлению и задержанию роSSийских боевиков в Беларуси спланированной дезинформацией.

4 сентября фракция "Европейская солидарность" потребовала создать Временную следственную комиссию по расследованию фактов причастности высших должностных лиц Украины к экстрадиции "вагнеровцев" из Беларуси в РоSSию.