Степанов напомнил, как изменится алгоритм вызова "скорой"

С 2021 года вызовы "скорой помощи" будут делить на четыре категории. Об этом напомнил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 12 сентября.

"В 2021 году меняются алгоритмы диспетчеризации. Мы будем делить все вызовы на четыре категории. Это - критический, срочный, неотложный и непрофильный. Это напрямую влияет на время приезда. Если это критический вызов, то "скорая" должна быть практически мгновенно на месте" , - рассказал Степанов.

Министр добавил, что также вводится принцип экстерриториальности. Это означает, что к пациенту должна приехать «скорая помощь», которая ближе всего к нему находится, вне зависимости от места прописки, районного деления и тому подобное.

"Также изменим маршрутизацию. Четко определяем маршруты в зависимости от состояния пациента. Будет четкий маршрут, в какое медицинское учреждение будут везти этого пациента, где его уже должны ждать и сразу безотлагательно оказывать помощь", - сказал министр.

Степанов добавил, что такие изменения возможны лишь при условии "достойной и справедливой" зарплаты медиков.

Напомним, в конце июля Степанов представил детальный план реформирования системы экстренной медицинской помощи в Украине. Планируется, что в следующем году удастся достичь временного норматива проезда скорой к пациенту в 60% (сейчас только 30%), в 2022 году - до 75%, а в 2023 - до 85%.