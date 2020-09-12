Украинцам без прививок запретят работать и учиться

В Украине вакцинация станет обязательной: несогласным запретят работать и учиться

Верховная Рада Украины рассмотрит законопроект об обязательной вакцинации. Документ под номером 4058 об обязательной вакцинации в стране разработал и зарегистрировал народный депутат от фракции «Слуга народа» Евгений Шевченко. Всех, кто откажется делать прививки, отстранят от работы и учебы.

Проект закона № 4058 включает целый список причин, по которым украинца могут не допустить к работе или в учебное заведение.

Так, если человек уклоняется от обязательного медицинского осмотра или прививки против инфекций, перечень которых устанавливается центральным органом исполнительной власти, то придется ему уйти на долгую самоизоляцию.

В Украине вакцинация станет обязательной: несогласным запретят работать и учиться

Также к работе и учебе «Слуга народа» предлагает не допускать украинцев, которые являются носителями возбудителей инфекционных заболеваний; больны опасными для окружающих инфекционными болезнями; были в контакте с такими больными (в этом случае предполагается выплата соцстраховки).

Для ряда категорий работников в Украине Евгений Шевченко предлагает ввести обязательные прививки. При отказе вакцинироваться они не смогут выполнять свои должностные обязанности.

Евгений Шевченко разрабатывал законопроект 4058 при активном содействии заведующей кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета им. А.А. Богомольца Ольги Голубовской и врача-эпидемиолога Алексея Галимского.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине будут вакцинировать от коронавируса в принудительном порядке.


Шевченко Лилия, Тудей

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