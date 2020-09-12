В мире назревает Великая депрессия - ООН

Мир ждет повторение Великой депрессии из-за пандемии коронавируса: сенсационный прогноз ООН

Миллионы людей во всем мире уже сегодня находятся на грани нищеты. Об этом говорится в новом докладе Организации Объединенных Наций. Пандемия коронавируса планомерно ввергает мировые державы в состояние Великой депрессии 30-х годов.

При этом, давать более точные прогнозы относительно ситуации, которая воцарится в мире после окончания пандемии смертельной коронавирусной инфекции, в ООН не решаются.

«Дополнительно 176 миллионов человек могут впасть в нищету, если использовать базовый уровень бедности в 3,2 доллара США в день. Это эквивалентно увеличению уровня бедности на 2,3 % по сравнению со сценарием "без COVID-19"», - пояснил результаты исследования представитель ООН Оливье де Шуттер.

В связи с предполагаемым упадком в мировой экономике, в ООН призывают руководство современных государств разрабатывать и предпринять максимально решительные шаги для того, чтобы не допустить тотальной нищеты и неравенства на своих территориях.

Как прогнозируют эксперты ООН, в сложившейся на сегодняшний день в мире ситуации, мир оказался перед началом новой эпохи бедности и беспорядков. Экономический и культурно-социальный кризис неизбежен.

Напомним, ранее специалисты ООН оценили последствия эпидемии коронавируса в Украине. Опросы показали настоящую катастрофу, которая в будущем будет только усугубляться.


Шевченко Лилия, Тудей

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