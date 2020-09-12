Мэр Тернополя пообещал обжаловать в суде протоколы, составленные на директоров школ, где продолжается обучение
Городская власть отказывается выполнять требования, предусмотренные для регионов из "красной зоны".
Городской голова Тернополя Сергей Надал заявил, что все протоколы, которые полиция составила на директоров городских школ, где идет обучение, будут обжалованы в суде. Об этом тернопольской мэр сообщил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".
"Учителя не останутся одни. Все они имеют юридическое сопровождение, мы работаем совместно с юридической компанией. Протоколы, которые составила полиция, незаконные, все это мы будем оспаривать в суде, поскольку ни в одном документе нет прямого запрета на работу школ. Мы учли все рекомендации Минздрава. В классах учится по 15-25 детей, они разделены на группы. Один день дети учатся дома, один - в школе", - рассказал Надал.
По его словам, в Тернополе родители не обязаны отдавать детей в школу. Они имеют право выбора: или их ребенок идет в школу, или учится дистанционно.
"Большинство родителей, а это 80-90%, подтвердили, что они хотят, чтобы дети ходили в школу, садик, а сами родители ходили бы на работу, зарабатывали деньги. Важно, что исключительно за счет городского бюджета мы обеспечили школы всем необходимым: термометрами, дезинфекторами, бумажными полотенцами, развели ученические потоки в школах, максимально соблюдая меры эпидемической безопасности", - отметил мэр, комментируя работу учебных заведений города.
Ранее в полиции сообщили, что составили протоколы на руководителей 31 школы и 12 детских садов, которые вопреки решению о введении в Тернополе "красной" зоны продолжили обучение.
По состоянию на 11 сентября Тернопольская область находится на седьмом месте среди регионов Украины по количеству активных больных ковидом - почти 5 тыс. человек.
Согласно последнему зонированию, Тернополь снова попал в "красную зону".
В городе действует решение сессии Тернопольского городского совета, которым признано незаконным постановление правительства, на основании которого Тернополь ранее уже относили к "красной" зоне.