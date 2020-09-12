Мэр Тернополя пообещал обжаловать в суде протоколы, составленные на директоров школ, где продолжается обучение

Городская власть отказывается выполнять требования, предусмотренные для регионов из "красной зоны".

Мэр Тернополя пообещал обжаловать в суде протоколы, составленные на директоров школ, где продолжается обучение
Сергій Надал
Фото: Макс Левин

Городской голова Тернополя Сергей Надал заявил, что все протоколы, которые полиция составила на директоров городских школ, где идет обучение, будут обжалованы в суде. Об этом тернопольской мэр сообщил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

"Учителя не останутся одни. Все они имеют юридическое сопровождение, мы работаем совместно с юридической компанией. Протоколы, которые составила полиция, незаконные, все это мы будем оспаривать в суде, поскольку ни в одном документе нет прямого запрета на работу школ. Мы учли все рекомендации Минздрава. В классах учится по 15-25 детей, они разделены на группы. Один день дети учатся дома, один - в школе", - рассказал Надал.

По его словам, в Тернополе родители не обязаны отдавать детей в школу. Они имеют право выбора: или их ребенок идет в школу, или учится дистанционно.

"Большинство родителей, а это 80-90%, подтвердили, что они хотят, чтобы дети ходили в школу, садик, а сами родители ходили бы на работу, зарабатывали деньги. Важно, что исключительно за счет городского бюджета мы обеспечили школы всем необходимым: термометрами, дезинфекторами, бумажными полотенцами, развели ученические потоки в школах, максимально соблюдая меры эпидемической безопасности", - отметил мэр, комментируя работу учебных заведений города.

Ранее в полиции сообщили, что составили протоколы на руководителей 31 школы и 12 детских садов, которые вопреки решению о введении в Тернополе "красной" зоны продолжили обучение.

По состоянию на 11 сентября Тернопольская область находится на седьмом месте среди регионов Украины по количеству активных больных ковидом - почти 5 тыс. человек.

Согласно последнему зонированию, Тернополь снова попал в "красную зону".

В городе действует решение сессии Тернопольского городского совета, которым признано незаконным постановление правительства, на основании которого Тернополь ранее уже относили к "красной" зоне.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Филатова облили зеленкойФилатова облили зеленкой
Минцифры запустило сериал "Кандидат" к местным выборамМинцифры запустило сериал "Кандидат" к местным выборам
На Дунае начались учения Riverine-2020На Дунае начались учения Riverine-2020
Вследствие обстрела боевиков возле Красногоровки ранен военныйВследствие обстрела боевиков возле Красногоровки ранен военный
Андрей Богдан сбежал в Румынию после интервью ГордонуАндрей Богдан сбежал в Румынию после интервью Гордону
Блок рекламы


Похожие новости
На Ивано-Франковщине поймали на взятке семерых директоров лесхозовНа Ивано-Франковщине поймали на взятке семерых директоров лесхозов
Директора школ могут сесть в тюрьму, если не закроют школы на карантинДиректора школ могут сесть в тюрьму, если не закроют школы на карантин
Лукашенко пообещал "удивить" неопубликованной частью разговора "Ника и Майка" о НавальномЛукашенко пообещал "удивить" неопубликованной частью разговора "Ника и Майка" о Навальном
Постановление о местных выборах в Украине обжаловали в судеПостановление о местных выборах в Украине обжаловали в суде
Мэр Франковска предупредил о планах открыть школы и детсады, даже если город оставят в красной зонеМэр Франковска предупредил о планах открыть школы и детсады, даже если город оставят в красной зоне
Мэр "краснозонного" Тернополя ополчился на киевских чиновниковМэр "краснозонного" Тернополя ополчился на киевских чиновников
В Апелляционном суде Киева обнаружили коронавирусВ Апелляционном суде Киева обнаружили коронавирус
Рада разрешила индексировать размер алиментов во внесудебном порядке
Мэр Тернополя заболел коронавирусомМэр Тернополя заболел коронавирусом
Правительство не выделило школам денег для защиты от коронавирусаПравительство не выделило школам денег для защиты от коронавируса
Последние новости
Подгружаем последние новости