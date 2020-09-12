Мэр Тернополя пообещал обжаловать в суде протоколы, составленные на директоров школ, где продолжается обучение

Городской голова Тернополя Сергей Надал заявил, что все протоколы, которые полиция составила на директоров городских школ, где идет обучение, будут обжалованы в суде. Об этом тернопольской мэр сообщил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

"Учителя не останутся одни. Все они имеют юридическое сопровождение, мы работаем совместно с юридической компанией. Протоколы, которые составила полиция, незаконные, все это мы будем оспаривать в суде, поскольку ни в одном документе нет прямого запрета на работу школ. Мы учли все рекомендации Минздрава. В классах учится по 15-25 детей, они разделены на группы. Один день дети учатся дома, один - в школе", - рассказал Надал.

По его словам, в Тернополе родители не обязаны отдавать детей в школу. Они имеют право выбора: или их ребенок идет в школу, или учится дистанционно.

"Большинство родителей, а это 80-90%, подтвердили, что они хотят, чтобы дети ходили в школу, садик, а сами родители ходили бы на работу, зарабатывали деньги. Важно, что исключительно за счет городского бюджета мы обеспечили школы всем необходимым: термометрами, дезинфекторами, бумажными полотенцами, развели ученические потоки в школах, максимально соблюдая меры эпидемической безопасности", - отметил мэр, комментируя работу учебных заведений города.

Ранее в полиции сообщили, что составили протоколы на руководителей 31 школы и 12 детских садов, которые вопреки решению о введении в Тернополе "красной" зоны продолжили обучение.

По состоянию на 11 сентября Тернопольская область находится на седьмом месте среди регионов Украины по количеству активных больных ковидом - почти 5 тыс. человек.

Согласно последнему зонированию, Тернополь снова попал в "красную зону".

В городе действует решение сессии Тернопольского городского совета, которым признано незаконным постановление правительства, на основании которого Тернополь ранее уже относили к "красной" зоне.