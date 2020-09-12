В Беларуси против оппозиционера Кравцова открыли дело

Члена Координационного совета подозревают в "хищении средств в особо крупных размерах".

В Беларуси против оппозиционера Кравцова открыли дело
Іван Кравцов
Фото: Lb.ua

В Беларуси возбудили уголовное дело против исполнительного секретаря Координационного совета оппозиции Ивана Кравцова, который сейчас находится в Украине. Об этом пишет Белта.

Департамент финансовых расследований Беларуси сообщил, что Кравцова подозревают в хищении в особо крупных размерах путем злоупотребления должностными полномочиями.

Согласно сообщению, Кравцов является одним из фактических руководителей предприятия "Архитектурное бюро №35" и параллельно заместителем директора Минского часового завода.

В ДФР утверждают, что оппозиционер вместе с сообщниками якобы организовал схему по перечислению средств в адрес подконтрольной фирмы, нанеся таким образом ущерб на 400 тысяч белорусских рублей.

Напомним, 7 сентября с Иваном Кравцовым и еще одним членом Координационного совета Антоном Родненковым пропала связь после сообщения о похищении одного из лидеров белорусской оппозиции Марии Колесниковой в центре Минска.

Утром 8 сентября государственное СМИ Беларуси БЕЛТА заявило, что Колесникову якобы задержали при попытке пересечь границу с Украиной.

В Государственной пограничной службе заявили, что Кравцов и Родненков границу пересекли, а Колесникова в украинские пограничные пункты пропуска не прибывала.

СМИ сообщили, что лидер белорусской оппозиции порвала свой паспорт, чтобы ее принудительно не отправили из Беларуси в Украину. По словам заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко, это было насильственное выдворение оппозиционеров из родной страны. Он также сказал, что Родненков и Кравцов выехали из Беларуси "не по своей воле".

Во время пресс-конференции в Киеве 8 сентября оппозиционеры сообщили, что пока не планируют просить политического убежища в Украине.

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