Житель Одесской области сам связался с роSSийскими спецслужбам и предложил, среди прочего, убивать ветеранов ООС.

В Ровенской области Служба безопасности Украины задержала агента роSSийской ФСБ, который готовил диверсию и передавал информацию военного характера. Об этом сообщили на сайте СБУ .

"В мае 2020 года житель Одесской области инициативно установил контакт с кадровым сотрудником ФСБ РФ . По заданию куратора сначала он передавал спецслужбе страны-агрессора информацию об одном из военных объектов Одесской области. Также злоумышленник предложил представителям вражеской спецслужбы свои услуги в совершении убийств украинских военных, задействованных в операции Объединенных сил", - говорится в сообщении.

В сентябре агент ФСБ получил новое задание от кураторов: осуществить диверсию на одном из объектов "Ровнооблводоканал".

Контрразведчики задержали злоумышленника после того, как он заложил взрывное устройство в Горбаковско-Горыньградский водозаборник.

Диверсия на объекте критической инфраструктуры могла бы привести к длительному прекращению водоснабжения почти 50% бытовых и промышленных потребителей города Ровно и других районов области, отметили в СБУ .

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ст. 113 (диверсия) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос о сообщении мужчине о подозрении, а также об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

В случае доказательства вины ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества.

Фото: gp.gov.ua

Фото: gp.gov.ua