СБУ задержала агента ФСБ, который заложил взрывчатку в водозаборник в Ровенской области

Житель Одесской области сам связался с роSSийскими спецслужбам и предложил, среди прочего, убивать ветеранов ООС.

СБУ задержала агента ФСБ, который заложил взрывчатку в водозаборник в Ровенской области
Фото: ssu.gov.ua

В Ровенской области Служба безопасности Украины задержала агента роSSийской ФСБ, который готовил диверсию и передавал информацию военного характера. Об этом сообщили на сайте СБУ.

"В мае 2020 года житель Одесской области инициативно установил контакт с кадровым сотрудником ФСБ РФ. По заданию куратора сначала он передавал спецслужбе страны-агрессора информацию об одном из военных объектов Одесской области. Также злоумышленник предложил представителям вражеской спецслужбы свои услуги в совершении убийств украинских военных, задействованных в операции Объединенных сил", - говорится в сообщении.

В сентябре агент ФСБ получил новое задание от кураторов: осуществить диверсию на одном из объектов "Ровнооблводоканал".

Контрразведчики задержали злоумышленника после того, как он заложил взрывное устройство в Горбаковско-Горыньградский водозаборник.

Диверсия на объекте критической инфраструктуры могла бы привести к длительному прекращению водоснабжения почти 50% бытовых и промышленных потребителей города Ровно и других районов области, отметили в СБУ.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ст. 113 (диверсия) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос о сообщении мужчине о подозрении, а также об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

В случае доказательства вины ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества.

Фото: gp.gov.ua

Фото: gp.gov.ua

Напомним, контрразведчики Службы безопасности Украины пресекли деятельность агентурной сети ФСБ РФ, действовавшей на территории Херсонской области под руководством бывшей сотрудницы облгосадминистрации.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Филатова облили зеленкойФилатова облили зеленкой
Минцифры запустило сериал "Кандидат" к местным выборамМинцифры запустило сериал "Кандидат" к местным выборам
На Дунае начались учения Riverine-2020На Дунае начались учения Riverine-2020
Вследствие обстрела боевиков возле Красногоровки ранен военныйВследствие обстрела боевиков возле Красногоровки ранен военный
Андрей Богдан сбежал в Румынию после интервью ГордонуАндрей Богдан сбежал в Румынию после интервью Гордону
Блок рекламы


Похожие новости
Прокурор Львовской области Диденко ушла с должностиПрокурор Львовской области Диденко ушла с должности
США ввели санкции против нардепа Деркача, который собирал "компромат" на БайденаСША ввели санкции против нардепа Деркача, который собирал "компромат" на Байдена
Умер ветеран ООС, который поссорился с Зеленским в ЗолотомУмер ветеран ООС, который поссорился с Зеленским в Золотом
СБУ задержала еще одного боевика "Исламского государства"СБУ задержала еще одного боевика "Исламского государства"
В Раде зарегистрировали законопроект, который позволит ПриватБанку не платить $350 млн СуркисамВ Раде зарегистрировали законопроект, который позволит ПриватБанку не платить $350 млн Суркисам
Григорий Синченко, который в третий раз находится в плену боевиков, сообщил о пыткахГригорий Синченко, который в третий раз находится в плену боевиков, сообщил о пытках
Китай налаживает сотрудничество с Ровенской областьюКитай налаживает сотрудничество с Ровенской областью
СБУ установила личность роSSийского священника, который допрашивал украинцев в плену боевиков "ДНР"СБУ установила личность роSSийского священника, который допрашивал украинцев в плену боевиков "ДНР"
Полиция нашла мужчину, который избил нардепа ПоляковаПолиция нашла мужчину, который избил нардепа Полякова
В Житомирской области пытались пустить под откос поезд с топливом из БеларусиВ Житомирской области пытались пустить под откос поезд с топливом из Беларуси
Последние новости
Подгружаем последние новости