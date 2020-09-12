СБУ задержала агента ФСБ, который заложил взрывчатку в водозаборник в Ровенской области
Житель Одесской области сам связался с роSSийскими спецслужбам и предложил, среди прочего, убивать ветеранов ООС.
В Ровенской области Служба безопасности Украины задержала агента роSSийской ФСБ, который готовил диверсию и передавал информацию военного характера. Об этом сообщили на сайте СБУ.
"В мае 2020 года житель Одесской области инициативно установил контакт с кадровым сотрудником ФСБ РФ. По заданию куратора сначала он передавал спецслужбе страны-агрессора информацию об одном из военных объектов Одесской области. Также злоумышленник предложил представителям вражеской спецслужбы свои услуги в совершении убийств украинских военных, задействованных в операции Объединенных сил", - говорится в сообщении.
В сентябре агент ФСБ получил новое задание от кураторов: осуществить диверсию на одном из объектов "Ровнооблводоканал".
Контрразведчики задержали злоумышленника после того, как он заложил взрывное устройство в Горбаковско-Горыньградский водозаборник.
Диверсия на объекте критической инфраструктуры могла бы привести к длительному прекращению водоснабжения почти 50% бытовых и промышленных потребителей города Ровно и других районов области, отметили в СБУ.
Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ст. 113 (диверсия) Уголовного кодекса Украины.
Решается вопрос о сообщении мужчине о подозрении, а также об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.
В случае доказательства вины ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества.
Напомним, контрразведчики Службы безопасности Украины пресекли деятельность агентурной сети ФСБ РФ, действовавшей на территории Херсонской области под руководством бывшей сотрудницы облгосадминистрации.