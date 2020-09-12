Ермак назвал главное достижение переговоров в Берлине

Во время переговоров стороны обсудили вопросы безопасности и политические вопросы, доступ Красного Креста, освобождение удерживаемых лиц.

Главным результатом переговоров в "нормандском формате" на уровне политических советников, которые сегодня состоялись в Берлине, является договоренность о продлении режима "тишины" на Донбассе.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, передает "Укринформ".

По словам Ермака, по предложению украинской стороны все четыре советника заявили о безусловной поддержке режима "тишины" и о выполнении мер в поддержку этого решения.

"Я считаю, что это самое важное, что сегодня произошло. И это дает надежду, что режим "тишины", который был инициирован президентом Украины и продолжался в течение последних 6 недель, будет продолжен. Мы очень на это надеемся и будем делать все, что зависит от Украины, чтобы это было так", - сказал Ермак.

Он добавил, что стороны не достигли договоренности о дате проведения следующего саммита "нормандской четверки". Но выразил надежду, что саммит состоится до конца этого года.

Отмечается, что в ходе переговоров стороны обсудили вопросы безопасности и политические вопросы, доступ Красного Креста и освобождения удерживаемых лиц.

Напомним, что встреча советников лидеров "нормандской четверки" была

запланирована на 28 августа, однако позже ее перенесли на неопределенный срок.