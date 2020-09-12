Ермак назвал главное достижение переговоров в Берлине

Во время переговоров стороны обсудили вопросы безопасности и политические вопросы, доступ Красного Креста, освобождение удерживаемых лиц.

Ермак назвал главное достижение переговоров в Берлине
Фото: president.gov.ua

Главным результатом переговоров в "нормандском формате" на уровне политических советников, которые сегодня состоялись в Берлине, является договоренность о продлении режима "тишины" на Донбассе.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, передает "Укринформ".

По словам Ермака, по предложению украинской стороны все четыре советника заявили о безусловной поддержке режима "тишины" и о выполнении мер в поддержку этого решения.

"Я считаю, что это самое важное, что сегодня произошло. И это дает надежду, что режим "тишины", который был инициирован президентом Украины и продолжался в течение последних 6 недель, будет продолжен. Мы очень на это надеемся и будем делать все, что зависит от Украины, чтобы это было так", - сказал Ермак.

Он добавил, что стороны не достигли договоренности о дате проведения следующего саммита "нормандской четверки". Но выразил надежду, что саммит состоится до конца этого года.

Отмечается, что в ходе переговоров стороны обсудили вопросы безопасности и политические вопросы, доступ Красного Креста и освобождения удерживаемых лиц.

Напомним, что встреча советников лидеров "нормандской четверки" была

запланирована на 28 августа, однако позже ее перенесли на неопределенный срок.

После встречи советников должна состояться встреча глав МИД стран "нормандского формата", а затем на саммит соберутся сами руководители государств.

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