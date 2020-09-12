Козак заявил, что Рада рассмотрит изменения в постановление о местных выборах

Он также сообщил, что не может похвастаться достижением согласованных решений по всем вопросам.

Заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак по итогам встречи на уровне политических советников "нормандской четверки" в Берлине заявил, что Верховная Рада якобы рассмотрит изменения в постановление о местных выборах в Украине.

Об этом сообщает "Украинская правда".

"Прорывов нет. К сожалению, не могу похвастаться тем, что по всем вопросам удалось достичь согласованных решений ... Вы знаете, что камнем преткновения является твердая позиция Украины - я имею в виду по количеству голосов в парламенте Украины - чтобы отойти от Минских соглашений. Договорились, что в ближайшее время в Верховной Раде будет рассмотрено постановление, которое корректирует то постановление, которое было принято 15 июля", - сказал Козак.

Сейчас переговоры в "нормандском формате" на уровне политических советников завершились. Заседание длилось 7 часов.

Напомним, что встреча советников лидеров "нормандской четверки" была запланирована на 28 августа, однако позже ее перенесли на неопределенный срок.