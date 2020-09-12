Козак заявил, что Рада рассмотрит изменения в постановление о местных выборах

Он также сообщил, что не может похвастаться достижением согласованных решений по всем вопросам.

Козак заявил, что Рада рассмотрит изменения в постановление о местных выборах
Заместитель главы АП РФ Дмитрий Козак
Фото: Главком

Заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак по итогам встречи на уровне политических советников "нормандской четверки" в Берлине заявил, что Верховная Рада якобы рассмотрит изменения в постановление о местных выборах в Украине.

Об этом сообщает "Украинская правда".

"Прорывов нет. К сожалению, не могу похвастаться тем, что по всем вопросам удалось достичь согласованных решений ... Вы знаете, что камнем преткновения является твердая позиция Украины - я имею в виду по количеству голосов в парламенте Украины - чтобы отойти от Минских соглашений. Договорились, что в ближайшее время в Верховной Раде будет рассмотрено постановление, которое корректирует то постановление, которое было принято 15 июля", - сказал Козак.

Сейчас переговоры в "нормандском формате" на уровне политических советников завершились. Заседание длилось 7 часов.

Напомним, что встреча советников лидеров "нормандской четверки" была запланирована на 28 августа, однако позже ее перенесли на неопределенный срок.

После встречи советников должна состояться встреча глав МИД стран "нормандского формата", а затем на саммит соберутся сами руководители государств.

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