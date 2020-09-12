В МИД анонсировали внесение в ООН обновленных резолюций по Крыму

Резолюции будут касаться наступления на права человека и усиления милитаризации в оккупированном Крыму.

В МИД анонсировали внесение в ООН обновленных резолюций по Крыму
Еміне Джеппар
Фото: МЗС

На рассмотрение Генассамблеи ООН в ближайшее время будут вынесены обновленные резолюции по правам человека и милитаризации в оккупированном Крыму.

Об этом в эксклюзивном интервью LB.ua рассказала первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джеппар.

"Мы будем доносить, например, что РоSSия сейчас создает некий "круг друзей Крыма" методами публичной дипломатии. Что это значит? Что в десятках стран создаются общественные организации, которые, я уверена, финансируются Россией, и которые создают иллюзию репрезентации своих стран, когда их члены ездят в Крым на разные "международные конференции". Это формирование уверенности в том, что есть статус-кво, и эти люди его легитимизируют", - пояснила Джеппар.

Вторая резолюция, по ее словам, будет касаться преследований украинских граждан в Крыму, милитаризации образования, пропаганды, которая интегрируется в систему образования - от садов до высших учебных заведений.

"Это выдавливание украинской идентичности, преследование украинской православной церкви, отсутствие украинских школ. Это же касается и крымско-татарского языка и культуры. Происходит замещение населения - создаются условия, когда репрессиями заставляют людей с определенной гражданской позицией уезжать из Крыма, а вместо них приезжают другие люди, из РоSSии, которых "поощрили" переехать в Крым. Это военное преступление в соответствии с международным гуманитарным правом", - пояснила первый замглавы МИД.

Напомним, ранее Джеппар рассказала, какие меры предусматривает стратегия деоккупации Крыма, разработанная Министерством иностранных дел Украины.

Она также рассказала, что в переговорах со странами-агрессорами, в частности РФ не всегда можно обойтись политическими реверансами.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Филатова облили зеленкойФилатова облили зеленкой
Минцифры запустило сериал "Кандидат" к местным выборамМинцифры запустило сериал "Кандидат" к местным выборам
Вследствие обстрела боевиков возле Красногоровки ранен военныйВследствие обстрела боевиков возле Красногоровки ранен военный
Андрей Богдан сбежал в Румынию после интервью ГордонуАндрей Богдан сбежал в Румынию после интервью Гордону
На Дунае начались учения Riverine-2020На Дунае начались учения Riverine-2020
Блок рекламы


Похожие новости
В "Слуге народа" анонсировали кадровые чистки в КабминеВ "Слуге народа" анонсировали кадровые чистки в Кабмине
В Кабмине рассказали, как военные в Крыму "отбирают" воду у населенияВ Кабмине рассказали, как военные в Крыму "отбирают" воду у населения
Оккупанты в Крыму перекрыли реку, чтобы качать воду в СимферопольОккупанты в Крыму перекрыли реку, чтобы качать воду в Симферополь
В Крыму подачу воды сократили до нескольких часов в деньВ Крыму подачу воды сократили до нескольких часов в день
Генассамблея ООН рассмотрит ситуацию в Крыму и на ДонбассеГенассамблея ООН рассмотрит ситуацию в Крыму и на Донбассе
В оккупированном РФ Крыму ФСБ провела обыски, задержаны четверо крымских татар В оккупированном РФ Крыму ФСБ провела обыски, задержаны четверо крымских татар
Оккупанты в Крыму ограничили подачу воды людям, возле домов обустраивают емкостиОккупанты в Крыму ограничили подачу воды людям, возле домов обустраивают емкости
Украина введет санкции против Никарагуа, если страна не закроет почетное консульство в Крыму, - КулебаУкраина введет санкции против Никарагуа, если страна не закроет почетное консульство в Крыму, - Кулеба
Украина обвинила РФ в разжигании религиозной вражды в КрымуУкраина обвинила РФ в разжигании религиозной вражды в Крыму
МИД: в оккупированном Крыму продолжают ущемлять права религиозных общинМИД: в оккупированном Крыму продолжают ущемлять права религиозных общин
Последние новости
Подгружаем последние новости