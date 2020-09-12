В МИД анонсировали внесение в ООН обновленных резолюций по Крыму

Резолюции будут касаться наступления на права человека и усиления милитаризации в оккупированном Крыму.

На рассмотрение Генассамблеи ООН в ближайшее время будут вынесены обновленные резолюции по правам человека и милитаризации в оккупированном Крыму.

Об этом в эксклюзивном интервью LB.ua рассказала первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джеппар.

"Мы будем доносить, например, что РоSSия сейчас создает некий "круг друзей Крыма" методами публичной дипломатии. Что это значит? Что в десятках стран создаются общественные организации, которые, я уверена, финансируются Россией , и которые создают иллюзию репрезентации своих стран, когда их члены ездят в Крым на разные "международные конференции". Это формирование уверенности в том, что есть статус-кво, и эти люди его легитимизируют", - пояснила Джеппар.

Вторая резолюция, по ее словам, будет касаться преследований украинских граждан в Крыму, милитаризации образования, пропаганды, которая интегрируется в систему образования - от садов до высших учебных заведений.

"Это выдавливание украинской идентичности, преследование украинской православной церкви, отсутствие украинских школ. Это же касается и крымско-татарского языка и культуры. Происходит замещение населения - создаются условия, когда репрессиями заставляют людей с определенной гражданской позицией уезжать из Крыма, а вместо них приезжают другие люди, из РоSSии, которых "поощрили" переехать в Крым. Это военное преступление в соответствии с международным гуманитарным правом", - пояснила первый замглавы МИД .

Напомним, ранее Джеппар рассказала, какие меры предусматривает стратегия деоккупации Крыма, разработанная Министерством иностранных дел Украины.