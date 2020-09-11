Переговоры советников "Нормандского формата" в Берлине продолжались 7 часов

Украину на встрече представляли вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Переговоры советников "Нормандского формата" в Берлине продолжались 7 часов
Фото: president.gov.ua

Переговоры в "нормандском формате" на уровне политических советников, которые сегодня состоялись в Берлине, завершились. Заседание продолжалось 7 часов.

Об этом сообщает "Укринформ".

"Основными темами было обсуждение состояния выполнения решений парижского, 2019 года, саммита лидеров и подготовка к очередной встрече на высшем уровне, режим тишины на Донбассе, продвижение работы в Трехсторонней контактной группе, обмен удерживаемыми лицами и другие", - говорится в сообщении.

Украину на встрече представляли вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, руководитель Офиса президента Андрей Ермак. В состав делегации также входили представители СНБО, Верховной Рады, Министерства обороны, МИД.

Напомним, что встреча советников лидеров "нормандской четверки" была запланирована на 28 августа, однако позже ее перенесли на неопределенный срок. Причиной назвали командировку советника президента Франции. Однако журналист Денис Казанский, привлеченный к работе Трехсторонней контактной группы по вопросам урегулирования ситуации на Донбассе как представитель ОРДЛО, сообщил, что встреча вроде бы была сорвана роSSийской стороной.

В Офисе президента Украины прокомментировали перенос встречи советников лидеров стран и отметили, что надеются на то, что до 10 сентября эта встреча состоится.

После встречи советников должна состояться встреча глав МИД стран "нормандского формата", а затем на саммит соберутся сами руководители государств.

8 сентября Владимир Зеленский заявил, что встреча советников глав стран "нормандского формата" состоится 11 сентября.

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