Переговоры советников "Нормандского формата" в Берлине продолжались 7 часов

Переговоры в "нормандском формате" на уровне политических советников, которые сегодня состоялись в Берлине, завершились. Заседание продолжалось 7 часов.

Об этом сообщает "Укринформ".

"Основными темами было обсуждение состояния выполнения решений парижского, 2019 года, саммита лидеров и подготовка к очередной встрече на высшем уровне, режим тишины на Донбассе, продвижение работы в Трехсторонней контактной группе, обмен удерживаемыми лицами и другие", - говорится в сообщении.

Украину на встрече представляли вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, руководитель Офиса президента Андрей Ермак. В состав делегации также входили представители СНБО, Верховной Рады, Министерства обороны, МИД .

Напомним, что встреча советников лидеров "нормандской четверки" была запланирована на 28 августа, однако позже ее перенесли на неопределенный срок. Причиной назвали командировку советника президента Франции. Однако журналист Денис Казанский, привлеченный к работе Трехсторонней контактной группы по вопросам урегулирования ситуации на Донбассе как представитель ОРДЛО, сообщил, что встреча вроде бы была сорвана роSSийской стороной.

В Офисе президента Украины прокомментировали перенос встречи советников лидеров стран и отметили, что надеются на то, что до 10 сентября эта встреча состоится.

После встречи советников должна состояться встреча глав МИД стран "нормандского формата", а затем на саммит соберутся сами руководители государств.

8 сентября Владимир Зеленский заявил, что встреча советников глав стран "нормандского формата" состоится 11 сентября.