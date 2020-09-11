Джеппар - о РоSSии: агрессор понимает политику силы

Отвечая на вопрос, желает ли украинское руководство на международной арене занимать более активную или даже немного агрессивную позицию, Джеппар сказала: "И это тоже".

Джеппар - о РоSSии: агрессор понимает политику силы
Еміне Джеппар
Фото: МЗС

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джеппар считает, что в переговорах со странами-агрессорами, среди которых - РоSSия, не всегда можно обойтись политическими реверансами.

Об этом она рассказала в эксклюзивном интервью LB.ua.

Отвечая на вопрос, желает ли украинское руководство на международной арене занимать более активную или даже немного агрессивную позицию, Джеппар сказала: "И это тоже".

"Я часто проговариваю на разных уровнях, что с агрессорами не всегда можно обойтись политическими реверансами. Агрессор понимает политику силы. Поэтому мне кажется, что наша платформа (по деоккупации Крыма - ред.) - это то, что должно систематизировать уже начатые форматы защиты наших интересов по Крыму, и предложить новые", - отметила Джеппар.

"Политика непризнания (аннексии Крыма - ред.), международно-политическое давление, санкционная политика - все эти позиции мы продолжаем отстаивать", - подчеркнула она.

Напомним, ранее

Эмине Джеппар рассказала, какие меры предусматривает стратегия деоккупации Крыма, разработанная Министерством иностранных дел Украины.

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