Еще одна арабская страна нормализует отношения с Израилем

Соглашение между Бахрейном и Израилем нормализует дипломатические, торговые, отношения безопасности и другие отношения между двумя странами.

Еще одна арабская страна нормализует отношения с Израилем

Бахрейн стал еще одной арабской страной, которая согласилась на нормализацию отношений с Израилем. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп по итогам трехстороннего телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и королем Бахрейна Хамадом бин Иса Аль Халифой, передает Daily Mail.

"Очередной исторический прорыв сегодня!" - прокомментировал соглашение Трамп в своем Твиттере.

Три лидера также выпустили короткое совместное заявление, подтверждающее соглашение.

"Это исторический прорыв к дальнейшему миру на Ближнем Востоке. Открытие прямого диалога и связей между этими двумя динамично развивающимися обществами и странами с развитой экономикой продолжит позитивные преобразования на Ближнем Востоке и повысит стабильность, безопасность и процветание в регионе", - говорится в совместном заявлении Трампа, Нетаньяху и короля Хамада.

Отмечается, что соглашение между Бахрейном и Израилем нормализует дипломатические, торговые, оборонные и другие отношения между двумя странами.

Соглашение делает Бахрейн четвертой арабской страной после Египта, Иордании и Объединенных Арабских Эмиратов, которая имеет полные дипломатические отношения с Израилем. Еще две арабские страны - Оман и Судан, - как считается, находятся на пороге полного признания Израиля.

Напомним, накануне Израиль и ОАЭ

договорились о нормализации отношений между странами.

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