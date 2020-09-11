Стало известно, сколько украинцев изменили избирательный адрес для участия в местных выборах

Всего в Украине насчитывается от 5,5 до 6 млн избирателей, требующих изменения избирательного адреса.

По состоянию на 11 сентября избирательный адрес для участия в местных выборах по фактическому проживанию изменили 92 тыс. избирателей из почти 6 миллионов.

Об этом сообщил глава Комитета избирателей Украины (КИУ) Алексей Кошель, передает "Суспільне".

"По состоянию на сегодня (11 сентября - ред.) на сайте Государственного реестра (избирателей - ред.) мы видим цифру 92 тысячи избирателей, изменивших избирательный адрес", - сказал Кошель.

Он отметил, что 92 тыс. граждан - это лишь 1,6% от общего количества избирателей, которые потенциально могли бы изменить избирательный адрес. Всего в Украине насчитывается от 5,5 до 6 млн избирателей, требующих изменения избирательного адреса.

"Это внутренне перемещенные лица, трудовые мигранты. Всего около миллиона граждан, не имеющих в паспорте отметки о регистрации вообще", - добавил глава Комитета избирателей Украины.

Напомним, что Центральная избирательная комиссия

объявила с 5 сентября начало избирательного процесса местных выборов, назначенных на 25 октября 2020 года.