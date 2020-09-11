В Беларуси за участие в митингах составили более 200 админпротоколов в отношении несовершеннолетних

Генпрокуратура инициирует усиление ответственности родителей за противоправное поведение детей.

В Беларуси за участие в митингах составили более 200 админпротоколов в отношении несовершеннолетних
Фото: TUT.by

Генеральная прокуратура Белоруси инициирует усиление ответственности родителей за противоправное поведение детей, а именно - за участие в массовых мероприятиях.

Об этом заявил заместитель генерального прокурора Алексей Стук, передает БЕЛТА.

"Признана недостаточной деятельность компетентных органов по привлечению родителей к ответственности за вовлечение и участие их детей, особенно малолетних, в незаконных массовых мероприятиях", - сказал он.

В Генпрокуратуре отметили, что создание родителями ситуации, когда здоровью или жизни детей угрожает опасность, является одним из показателей семейного неблагополучия.

"Одновременно прокуратура поставила вопрос о привлечении к ответственности родителей за ненадлежащее воспитание детей, совершивших правонарушения, а также их пребывания в ночное время без сопровождения взрослых", - добавил заместитель генпрокурора.

Стук добавил, что в отношении несовершеннолетних составлено более 200 протоколов об административном правонарушении за участие в массовых беспорядках.

Напомним, Украина направила МИД Белоруси ноту после осмотра автомобиля посла белорусскими пограничниками.

9 августа в Беларуси состоялись выборы президента. По официальным данным ЦИК, президент Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, его главная конкурентка Светлана Тихановская - 10,1%. С 9 августа в Белоруси продолжаются протесты. Массовые акции жестоко разгоняли правоохранители. Сообщалось о погибших. Сотни получили ранения.

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