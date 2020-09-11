Минобразования заявило, что ночью неизвестные лица проникли в здание и фотографировали документы

В конце августа ночью в Министерство образования и науки Украины проникли неизвестные лица и зашли в одну из приемных.

Об этом сообщается на сайте МОН.

Отмечается, что в МОН ведется видеофиксация. На записи с камеры видеонаблюдения видно, как неизвестные лица попали в приемную, а потом и в сам кабинет. Камера зафиксировала, как лица пересматривали бумаги, делали фото служебных документов и рыскали в помещении.

Из здания министерства они вышли через 15 минут после того, как покинули кабинет.

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"МОН считает, что лица, незаконно проникшие в помещение министерства, воспользовались своим служебным положением и осуществили превышение власти или служебных полномочий. Не исключается возможность, что неустановленные лица будут пытаться использовать незаконно полученные служебные документы в противоправных целях, в том числе с целью нанесения вреда государственным интересам в сфере образования, а также с целью дискредитации работников МОН", - говорится в заявлении МОН.

Отмечается, что министерство направило в правоохранительные органы заявление об уголовном правонарушении в целях внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Напомним, ранее Комитет по вопросам этики Национального агентства по обеспечению качества высшего образования (НАОКВО) выявил нарушения академической добросовестности в виде академического плагиата в научных работах и.о. министра образования и науки Сергея Шкарлета.