Минобразования заявило, что ночью неизвестные лица проникли в здание и фотографировали документы

МОН обратилось к правоохранителям.

Минобразования заявило, что ночью неизвестные лица проникли в здание и фотографировали документы
Фото: Макс Требухов

В конце августа ночью в Министерство образования и науки Украины проникли неизвестные лица и зашли в одну из приемных.

Об этом сообщается на сайте МОН.

Отмечается, что в МОН ведется видеофиксация. На записи с камеры видеонаблюдения видно, как неизвестные лица попали в приемную, а потом и в сам кабинет. Камера зафиксировала, как лица пересматривали бумаги, делали фото служебных документов и рыскали в помещении.

Из здания министерства они вышли через 15 минут после того, как покинули кабинет.

В Киеве на территории Минобразования заметили экзотическую змею

"МОН считает, что лица, незаконно проникшие в помещение министерства, воспользовались своим служебным положением и осуществили превышение власти или служебных полномочий. Не исключается возможность, что неустановленные лица будут пытаться использовать незаконно полученные служебные документы в противоправных целях, в том числе с целью нанесения вреда государственным интересам в сфере образования, а также с целью дискредитации работников МОН", - говорится в заявлении МОН.

Отмечается, что министерство направило в правоохранительные органы заявление об уголовном правонарушении в целях внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Напомним, ранее Комитет по вопросам этики Национального агентства по обеспечению качества высшего образования (НАОКВО) выявил нарушения академической добросовестности в виде академического плагиата в научных работах и.о. министра образования и науки Сергея Шкарлета.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Филатова облили зеленкойФилатова облили зеленкой
Минцифры запустило сериал "Кандидат" к местным выборамМинцифры запустило сериал "Кандидат" к местным выборам
Вследствие обстрела боевиков возле Красногоровки ранен военныйВследствие обстрела боевиков возле Красногоровки ранен военный
Андрей Богдан сбежал в Румынию после интервью ГордонуАндрей Богдан сбежал в Румынию после интервью Гордону
На Дунае начались учения Riverine-2020На Дунае начались учения Riverine-2020
Блок рекламы


Похожие новости
В Киеве неизвестные избили бывшего политзаключенного Кремля Балуха (обновлено)В Киеве неизвестные избили бывшего политзаключенного Кремля Балуха (обновлено)
Неизвестные напали на нардепа ПоляковаНеизвестные напали на нардепа Полякова
Неизвестные подожгли автомобиль нардепа ЛеросаНеизвестные подожгли автомобиль нардепа Лероса
Школы обеспечены учебниками на 99,5% - МинобразованияШколы обеспечены учебниками на 99,5% - Минобразования
Здание киевской мэрии украсили национальным флагом БеларусиЗдание киевской мэрии украсили национальным флагом Беларуси
Уруский анонсировал создание аэрокосмического холдинга с "Антоновым"Уруский анонсировал создание аэрокосмического холдинга с "Антоновым"
На пятерых активистов составлены админпротоколы за хулиганство под зданием посольства Беларуси в Киеве (видео)На пятерых активистов составлены админпротоколы за хулиганство под зданием посольства Беларуси в Киеве (видео)
В Бейруте протестующие ворвались в здание МИД ЛиванаВ Бейруте протестующие ворвались в здание МИД Ливана
Почта, страховые и другие финучреждения будут принимать цифровые документы в «Дії»Почта, страховые и другие финучреждения будут принимать цифровые документы в «Дії»
В Киеве ночью горел дом председателя правления “Центра противодействия коррупции” Виталия Шабунина (фото)В Киеве ночью горел дом председателя правления “Центра противодействия коррупции” Виталия Шабунина (фото)
Последние новости
Подгружаем последние новости