Кравчук заявил о невозможности выполнения Минских соглашений

По мнению Кравчука, выход из сложившейся ситуации надо искать в нормандском формате.

Кравчук заявил о невозможности выполнения Минских соглашений
Глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук
Фото: Leonid-kravchuk.com.ua

Выполнение Минских соглашений пока невозможно из-за разных позиций Украины и РФ в вопросе очередности проведения выборов на Донбассе.

Об этом в эфире "Радио НВ" заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук.

По мнению Кравчука, выход из сложившейся ситуации надо искать в нормандском формате.

"Мы сейчас находимся в достаточно непростой ситуации: есть Минские соглашения, но они не могут быть выполнены с учетом понятных причин. А также потому, что, когда они подписывались, уже было понятно, что они не будут выполнены. Но согласно международным договоренностям, такие сделки не могут быть отменены одной стороной. [Нужно] искать выход через нормандский формат», - сказал Кравчук.

По его мнению, после встречи советников лидеров стран нормандской четверки будет проведен новый саммит с участием лидеров четырех стран - Украины, Германии, Франции и РоSSии.

"Я думаю, что на соответствующих условиях и во время таких встреч этот вопрос нужно решать. Только на таком уровне, другого [выхода] я не вижу", - добавил Кравчук.

Напомним, Центральная избирательная комиссия объявила с 5 сентября

начало избирательного процесса местных выборов, назначенных на 25 октября 2020 года.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Филатова облили зеленкойФилатова облили зеленкой
Минцифры запустило сериал "Кандидат" к местным выборамМинцифры запустило сериал "Кандидат" к местным выборам
Вследствие обстрела боевиков возле Красногоровки ранен военныйВследствие обстрела боевиков возле Красногоровки ранен военный
Андрей Богдан сбежал в Румынию после интервью ГордонуАндрей Богдан сбежал в Румынию после интервью Гордону
На Дунае начались учения Riverine-2020На Дунае начались учения Riverine-2020
Блок рекламы


Похожие новости
Кравчук надеется, что "инспекция" украинских позиций возле Шумов начнется через несколько днейКравчук надеется, что "инспекция" украинских позиций возле Шумов начнется через несколько дней
Кравчук: договоренности в ТКГ открыли путь к встрече лидеров Нормандской четверкиКравчук: договоренности в ТКГ открыли путь к встрече лидеров Нормандской четверки
Зеленский заявил, что мэры выступают против карантина, чтобы нравиться избирателямЗеленский заявил, что мэры выступают против карантина, чтобы нравиться избирателям
Зеленский заявил об "уничтожении" почти всех тендерных "троллей" по строительству дорогЗеленский заявил об "уничтожении" почти всех тендерных "троллей" по строительству дорог
Адвокат Колесниковой заявил, что связь утрачена еще с несколькими белорусскими оппозиционерамиАдвокат Колесниковой заявил, что связь утрачена еще с несколькими белорусскими оппозиционерами
В правительстве Великобритании заявили, что не боятся выйти из переговоров по Brexit без соглашенияВ правительстве Великобритании заявили, что не боятся выйти из переговоров по Brexit без соглашения
Зеленский заявил, что хочет превратить Харьков в украинскую Кремниевую долинуЗеленский заявил, что хочет превратить Харьков в украинскую Кремниевую долину
Кравчук призвал ТКГ зафиксировать важность прекращения огня на Донбассе для обеих сторонКравчук призвал ТКГ зафиксировать важность прекращения огня на Донбассе для обеих сторон
Таможенная служба заявила об угрозах ее руководствуТаможенная служба заявила об угрозах ее руководству
Украина выходит еще из трех соглашений в рамках СНГУкраина выходит еще из трех соглашений в рамках СНГ
Последние новости
Подгружаем последние новости