Кравчук заявил о невозможности выполнения Минских соглашений

По мнению Кравчука, выход из сложившейся ситуации надо искать в нормандском формате.

Выполнение Минских соглашений пока невозможно из-за разных позиций Украины и РФ в вопросе очередности проведения выборов на Донбассе.

Об этом в эфире "Радио НВ" заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук.

По мнению Кравчука, выход из сложившейся ситуации надо искать в нормандском формате.

"Мы сейчас находимся в достаточно непростой ситуации: есть Минские соглашения, но они не могут быть выполнены с учетом понятных причин. А также потому, что, когда они подписывались, уже было понятно, что они не будут выполнены. Но согласно международным договоренностям, такие сделки не могут быть отменены одной стороной. [Нужно] искать выход через нормандский формат», - сказал Кравчук.

По его мнению, после встречи советников лидеров стран нормандской четверки будет проведен новый саммит с участием лидеров четырех стран - Украины, Германии, Франции и РоSSии.

"Я думаю, что на соответствующих условиях и во время таких встреч этот вопрос нужно решать. Только на таком уровне, другого [выхода] я не вижу", - добавил Кравчук.

Напомним, Центральная избирательная комиссия объявила с 5 сентября

начало избирательного процесса местных выборов, назначенных на 25 октября 2020 года.