Украина направила МИД Беларуси ноту после осмотра авто посла пограничниками

Посол Украины направил в Министерство иностранных дел Беларуси ноту в связи с нарушением Венской конвенции. Поводом для этого стал обыск машины посла Игоря Кизима, который возвращался из Киева после консультаций в МИД Украины в Минск, на белорусской границе.

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на посольстве Украины в Минске.

На границе посол предупредил белорусских пограничников, что их требования не соответствуют Венской конвенции о дипломатических отношениях, и заявил, что напишет ноту в МИД в случае ее нарушения. Но это не остановило пограничников, и они провели обыск авто.

Пограничный комитет Беларуси опубликовал видео осмотра машины посла и отрицал при этом нарушение конвенции.

Венская конвенция предусматривает неприкосновенность имущества и транспорта дипломатов.

Напомним, 7 сентября посол Украины в Беларуси Игорь Кизим вернулся в Минск после консультаций в Министерстве иностранных дел Украины.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что контакты между официальными представителями Украины и Беларуси поставлены на паузу, но отношения между странами сохраняются.