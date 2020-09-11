Зеленский наградил футболиста Зозулю орденом "За заслуги"

Он получил награду за высокие спортивные достижения, а также личный вклад в развитие и популяризацию спорта.

Зеленский наградил футболиста Зозулю орденом "За заслуги"
Роман Зозуля
Фото: 5maseldescuento.es

Президент Владимир Зеленский наградил украинского нападающего испанского клуба "Альбасете" Романа Зозулю орденом "За заслуги" III степени.

Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса президента.

Отмечается, что Зозуля получил награду за высокие спортивные достижения, а также личный вклад в развитие и популяризацию спорта в стране.

Напомним, в августе 2015 года Зозуля также был отмечен как волонтер медалью "Операция объединенных сил. За доблесть и верность". Во время футбольной паузы из-за травмы Зозуля активно помогал армии - он основал благотворительный фонд "Народная армия", который регулярно предоставляет помощь бойцам на передовой и в тылу.

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