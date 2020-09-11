СБУ провела плановые антитеррористические учения в Мариуполе

Координационная группа Антитеррористического центра при Главном управлении Службы безопасности в Донецкой и Луганской областях провела двухдневные антитеррористические учения в Мариуполе.

Об этом сообщается на сайте СБУ .

Тренировки происходили на нескольких стратегических объектах города в условиях, максимально приближенных к реальным.

Участие в учениях приняли представители региональных подразделений Вооруженных Сил Украины, Службы безопасности, Нацгвардии, Нацполиции, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, Госпогранслужбы, органов государственной власти и местного самоуправления.

Участники сборов отработали алгоритм совместных действий по нейтрализации условных "террористов", которые по легенде учений планировали совершить диверсию в городе и захватить судно в Мариупольском морском порту.

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

"Руководство Штаба Антитеррористического центра СБУ подробно проанализировало каждую фазу спецоперации, отметив эффективность задействованных сил и средств. Также представителям задействованных субъектов борьбы с терроризмом были даны дополнительные рекомендации по повышению уровня готовности по противодействию террористическим угрозам", - отмечается в сообщении.

Фото: ssu.gov.ua