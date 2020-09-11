В Виннице нашли самое большое захоронение воинов Украинской Галицкой Армии и УНР

Во время эпидемии тифа здесь были похоронены от 8 до 9 тысяч человек.

В Виннице нашли украинское военное кладбище 1919 года Украинской Галицкой Армии и Диевой Армии УНР, уничтоженное советской властью.

Об этом сообщает "Армія Inform".

Во время эпидемии тифа здесь было похоронено от 8 до 9 тысяч солдат. Специалисты предполагают, что это самое большое кладбище Галицкой армии. К примеру, во Львове похоронен 728 воинов УГА.

"Это - уникальная экспедиция. Уже во время первого шурфования почвы мы обнаружили могилы. А за три дня работы наткнулись на десятки захоронений. Это и гробы, в которых, вероятно, хоронили старшин и офицеров, и массовые братские могилы, предполагаем, что в них похоронены рядовые стрельцы", - прокомментировал директор Мемориально-поискового центра "Доля" Святослав Шеремета.

Исследователь не исключает версии, что братские могилы копали, когда сил, времени и ресурсов уже не хватало, ведь большинство воинов УГА умерли от эпидемии пятнистого тифа.

После установления точных границ кладбища существует несколько вариантов развития событий. Это - проведение эксгумации, а также - установление мемориального комплекса.

Раскопки продлятся до конца недели. После документирования и фиксации установленных границ кладбища шурфы закроют землей. По результатам этих исследований будут решать, что делать дальше, и как будет отмечена память воинов УГА.

Фото: armyinform.com.ua

Фото: armyinform.com.ua

Напомним, активное обсуждение возможных захоронений в Виннице на улице Стрелецкой началось после старта строительства многоквартирного дома. Найденное кладбище расположено в нескольких сотнях метров от него. Командование Воздушных Сил и застройщик способствовали проведению поисковых работ.

Сейчас исследователи из мемориально-поискового центра "Доля" говорят, что ни на территории строительства, ни рядом с ней кладбище не размещается. Вероятно, что большая часть кладбища (более 90%) находится на территории "45-го завода». Об этом свидетельствуют документы из Винницкой городской управы 1919 года, когда создавалось кладбище для военных, и подтверждают эту карту результаты шурфования.