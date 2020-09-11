Против Порошенко открыли еще 15 производств, - адвокат

Большинство из них открыло полтавское управление СБУ.

Против Порошенко открыли еще 15 производств, - адвокат
Фото: eurosolidarity.org

Служба безопасности Украины открыла 15 уголовных производств в отношении пятого президента Украины, лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко.

Об этом рассказал адвокат политика Илья Новиков, сообщили в пресс-службе партии.

"Самое заметное в последней активности СБУ – это не то, что открыты новые 15 дел относительно Порошенко – мы к этому уже привыкли. Как то, что не открыто ни одного уголовного производства против депутата Деркача. При том, что и Государственный департамент, и Министерство финансов США Деркача четко, и я бы даже сказал, в несвойственной им четкой манере высказались о том, что они считают этого человека активным сотрудником роSSийских спецслужб. На этом фоне особенно заметно, что СБУ эта ситуация не интересует", - заявил Новиков.

Адвокат Игорь Головань в свою очередь подчеркнул, что большую часть новых дел против Порошенко почему-то открыло полтавское управление СБУ. Он также намекнул, что за львиной долей новых производств могут стоять интересы бывших собственников ПриватБанка.

"Значительно больше года идет кампания по политическим преследованиям лидера оппозиции Петра Порошенко. Еще в мае прошлого года начали фабриковаться разного рода уголовные производства, о которых мы в свое время говорили, что они абсолютно пустые, что там никаких нет правонарушений, что единственная цель - это политические преследования и способствование и работа в интересах государства-агрессора. Все эти производства, как мы и говорили, оказались фейками. Абсолютно все эти производства фактически зашли в тупик, и потому теперь власть, заказчики этих политических преследований, не видят иного выхода в этой ситуации, единственный выход - фабриковать новые", – говорит Головань.

По его словам, 15 новых производств появились 4 сентября.

Напомним, что 19 июня генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что из-за отсутствия состава преступления были закрыты три уголовных производства в отношении Порошенко. Производство, в котором политик является подозреваемым, было открыто по заявлению главы Службы внешней разведки.

8 июля судья Печерского райсуда Киева Сергей Вовк не смог избрать меру пресечения Порошенко в деле о назначении Сергия Семочко заместителем главы Службы внешней разведки. Он оставил без рассмотрения ходатайство о мере пресечения. На Порошенко не наложили никаких ограничений.



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