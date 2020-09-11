Против Порошенко открыли еще 15 производств, - адвокат

Служба безопасности Украины открыла 15 уголовных производств в отношении пятого президента Украины, лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко.

Об этом рассказал адвокат политика Илья Новиков, сообщили в пресс-службе партии.

"Самое заметное в последней активности СБУ – это не то, что открыты новые 15 дел относительно Порошенко – мы к этому уже привыкли. Как то, что не открыто ни одного уголовного производства против депутата Деркача. При том, что и Государственный департамент, и Министерство финансов США Деркача четко, и я бы даже сказал, в несвойственной им четкой манере высказались о том, что они считают этого человека активным сотрудником роSSийских спецслужб. На этом фоне особенно заметно, что СБУ эта ситуация не интересует", - заявил Новиков.

Адвокат Игорь Головань в свою очередь подчеркнул, что большую часть новых дел против Порошенко почему-то открыло полтавское управление СБУ . Он также намекнул, что за львиной долей новых производств могут стоять интересы бывших собственников ПриватБанка.

"Значительно больше года идет кампания по политическим преследованиям лидера оппозиции Петра Порошенко. Еще в мае прошлого года начали фабриковаться разного рода уголовные производства, о которых мы в свое время говорили, что они абсолютно пустые, что там никаких нет правонарушений, что единственная цель - это политические преследования и способствование и работа в интересах государства-агрессора. Все эти производства, как мы и говорили, оказались фейками. Абсолютно все эти производства фактически зашли в тупик, и потому теперь власть, заказчики этих политических преследований, не видят иного выхода в этой ситуации, единственный выход - фабриковать новые", – говорит Головань.

По его словам, 15 новых производств появились 4 сентября.

Напомним, что 19 июня генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что из-за отсутствия состава преступления были закрыты три уголовных производства в отношении Порошенко. Производство, в котором политик является подозреваемым, было открыто по заявлению главы Службы внешней разведки.