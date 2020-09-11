Турецкая разведка провела спецоперацию с задержанием в Украине

Работники спецслужбы задержали члена Рабочей партии Курдистана и вывезли его в Турцию.

Агенты турецкой разведки задержали на территории Украины члена Рабочей партии Курдистана, которая признана в стране террористической, и в рамках специальной операции доставили его в Турцию.

Об этом сообщают турецкие СМИ , среди которых Hurriyet Daily News.

Задержанный - Иса Озер. Национальная разведывательная организация Турции установила, что он уехал из страны после выдачи ордера на его арест. Некоторое время жил в Одессе.

В рамках специальной операции разведка задержала его и доставила самолетом в Турцию. Озеру выдвинуто несколько обвинений, в том числе по поводу членства в террористической организации.

Напомним, в 2018 году Украина выдала Турции сторонника проповедника Фетхуллаха Гюлена, находящегося в оппозиции к турецкому президенту Реджепу Эрдогану и обвиняемого в попытке переворота в 2016 году. По информации агентства "Анадолу", Салих Зеки Игит был доставлен из Украины 12 июля сотрудниками Национальной разведывательной организации Турции.