Турецкая разведка провела спецоперацию с задержанием в Украине

Работники спецслужбы задержали члена Рабочей партии Курдистана и вывезли его в Турцию.

Турецкая разведка провела спецоперацию с задержанием в Украине
Затриманий - Іса Озер
Фото: unn.com.ua

Агенты турецкой разведки задержали на территории Украины члена Рабочей партии Курдистана, которая признана в стране террористической, и в рамках специальной операции доставили его в Турцию.

Об этом сообщают турецкие СМИ, среди которых Hurriyet Daily News.

Задержанный - Иса Озер. Национальная разведывательная организация Турции установила, что он уехал из страны после выдачи ордера на его арест. Некоторое время жил в Одессе.

В рамках специальной операции разведка задержала его и доставила самолетом в Турцию. Озеру выдвинуто несколько обвинений, в том числе по поводу членства в террористической организации.

Напомним, в 2018 году Украина выдала Турции сторонника проповедника Фетхуллаха Гюлена, находящегося в оппозиции к турецкому президенту Реджепу Эрдогану и обвиняемого в попытке переворота в 2016 году. По информации агентства "Анадолу", Салих Зеки Игит был доставлен из Украины 12 июля сотрудниками Национальной разведывательной организации Турции.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Филатова облили зеленкойФилатова облили зеленкой
Минцифры запустило сериал "Кандидат" к местным выборамМинцифры запустило сериал "Кандидат" к местным выборам
Вследствие обстрела боевиков возле Красногоровки ранен военныйВследствие обстрела боевиков возле Красногоровки ранен военный
Андрей Богдан сбежал в Румынию после интервью ГордонуАндрей Богдан сбежал в Румынию после интервью Гордону
На Дунае начались учения Riverine-2020На Дунае начались учения Riverine-2020
Блок рекламы


Похожие новости
Порошенко встретился с послом Латвии в УкраинеПорошенко встретился с послом Латвии в Украине
Правительство предлагает разрешить летать по Украине с электронными паспортамиПравительство предлагает разрешить летать по Украине с электронными паспортами
Семья из Беларуси на границе попросила защиты в УкраинеСемья из Беларуси на границе попросила защиты в Украине
Родненков и Кравцов пока не планируют просить политического убежища в УкраинеРодненков и Кравцов пока не планируют просить политического убежища в Украине
В Украине будут повышать пенсионный возрастВ Украине будут повышать пенсионный возраст
Зеленский хочет ездить по Украине, сколько "хватит сил", и проверять "Большую стройку"Зеленский хочет ездить по Украине, сколько "хватит сил", и проверять "Большую стройку"
Постановление о местных выборах в Украине обжаловали в судеПостановление о местных выборах в Украине обжаловали в суде
В Украине хотят изменить налогообложение IT-компаний: Президент подписал новый указВ Украине хотят изменить налогообложение IT-компаний: Президент подписал новый указ
Глава Минюста призвал закрыть все тюрьмы в Украине кроме двухГлава Минюста призвал закрыть все тюрьмы в Украине кроме двух
В Украине новый антирекорд: 2495 новых случаев коронавирусаВ Украине новый антирекорд: 2495 новых случаев коронавируса
Последние новости
Подгружаем последние новости