Украина хочет привлечь к процессу поддержания режима тишины на Донбассе всех участников "нормандского формата", - Ермак

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак отмечает, что во время переговоров советников лидеров стран "нормандской четверки" в Берлине украинская сторона намерена привлечь к процессу поддержания режима тишины на Донбассе всех участников "нормандского формата".

Об этом он рассказал журналистам, передает "Интерфакс-Украина".

"Конечно, мы будем ставить очень важный вопрос о режиме тишины, который длился шесть недель, и мы будем делать все необходимое, чтобы его поддерживать и не дать сорвать. Сегодня нам очень важно привлечь к этому процессу всех участников "нормандского формата", - сказал Ермак.

Он отметил, что украинская делегация, безусловно, будет поднимать очень важный вопрос взаимного освобождения удерживаемых лиц и надеется, что удастся добиться того, чтобы на ближайшем заседании Минской ТКГ был восстановлен процесс взаимного освобождения.

"Для нас это остается одной из приоритетных задач. Украинская сторона сделала свое домашнее задание, и мы сегодня об этом будем говорить", - подчеркнул глава ОП.

Ермак отметил, что в Берлине обсудят процесс согласования новых точек разведения сил сторон на Донбассе, разминирование территории, открытие новых КПВВ на линии разграничения, который проходит в рамках ТКГ.

Напомним, сегодня украинская делегация прибыла в Берлин для переговоров советников глав стран "нормандского формата".

Встреча советников была запланирована на 28 августа, однако позже ее перенесли на неопределенный срок. Причиной назвали командировку советника президента Франции. Однако журналист Денис Казанский, привлеченный к работе Трехсторонней контактной группы по вопросам урегулирования ситуации на Донбассе как представитель ОРДЛО, сообщил, что встреча была сорвана роSSийской стороной. В Офисе президента Украины прокомментировали перенос встречи советников руководителей стран и отметили, что надеются на то, что до 10 сентября эта встреча состоится.