Украина хочет привлечь к процессу поддержания режима тишины на Донбассе всех участников "нормандского формата", - Ермак

Делегация Украины также поднимет вопрос освобождения удерживаемых лиц.

Украина хочет привлечь к процессу поддержания режима тишины на Донбассе всех участников "нормандского формата", - Ермак
Фото: president.gov.ua

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак отмечает, что во время переговоров советников лидеров стран "нормандской четверки" в Берлине украинская сторона намерена привлечь к процессу поддержания режима тишины на Донбассе всех участников "нормандского формата".

Об этом он рассказал журналистам, передает "Интерфакс-Украина".

"Конечно, мы будем ставить очень важный вопрос о режиме тишины, который длился шесть недель, и мы будем делать все необходимое, чтобы его поддерживать и не дать сорвать. Сегодня нам очень важно привлечь к этому процессу всех участников "нормандского формата", - сказал Ермак.

Он отметил, что украинская делегация, безусловно, будет поднимать очень важный вопрос взаимного освобождения удерживаемых лиц и надеется, что удастся добиться того, чтобы на ближайшем заседании Минской ТКГ был восстановлен процесс взаимного освобождения.

"Для нас это остается одной из приоритетных задач. Украинская сторона сделала свое домашнее задание, и мы сегодня об этом будем говорить", - подчеркнул глава ОП.

Ермак отметил, что в Берлине обсудят процесс согласования новых точек разведения сил сторон на Донбассе, разминирование территории, открытие новых КПВВ на линии разграничения, который проходит в рамках ТКГ.

Напомним, сегодня украинская делегация прибыла в Берлин для переговоров советников глав стран "нормандского формата".

Встреча советников была запланирована на 28 августа, однако позже ее перенесли на неопределенный срок. Причиной назвали командировку советника президента Франции. Однако журналист Денис Казанский, привлеченный к работе Трехсторонней контактной группы по вопросам урегулирования ситуации на Донбассе как представитель ОРДЛО, сообщил, что встреча была сорвана роSSийской стороной. В Офисе президента Украины прокомментировали перенос встречи советников руководителей стран и отметили, что надеются на то, что до 10 сентября эта встреча состоится.

После встречи советников должна состояться встреча глав МИД стран "нормандского формата", а затем на саммит соберутся сами руководители государств.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Филатова облили зеленкойФилатова облили зеленкой
Минцифры запустило сериал "Кандидат" к местным выборамМинцифры запустило сериал "Кандидат" к местным выборам
Вследствие обстрела боевиков возле Красногоровки ранен военныйВследствие обстрела боевиков возле Красногоровки ранен военный
Андрей Богдан сбежал в Румынию после интервью ГордонуАндрей Богдан сбежал в Румынию после интервью Гордону
На Дунае начались учения Riverine-2020На Дунае начались учения Riverine-2020
Блок рекламы


Похожие новости
Украина планирует усилить санции против РоSSии и составить "Акт Сенцова"Украина планирует усилить санции против РоSSии и составить "Акт Сенцова"
Украина ускорит принятие земельных законов по требованию Всемирного банкаУкраина ускорит принятие земельных законов по требованию Всемирного банка
Украина откажется от роSSийской вакцины от COVID-19Украина откажется от роSSийской вакцины от COVID-19
ПророSSийские боевики нарушили режим тишины у Шумов, где должна была состояться "инспекция"ПророSSийские боевики нарушили режим тишины у Шумов, где должна была состояться "инспекция"
Зеленский: Украина является страной с наименьшим показателем антисемитизма в Восточной ЕвропеЗеленский: Украина является страной с наименьшим показателем антисемитизма в Восточной Европе
Суд обязал СБУ открыть производство в отношении Ермака. Глава ОП назвал это пиаромСуд обязал СБУ открыть производство в отношении Ермака. Глава ОП назвал это пиаром
Украина согласилась провести совместную проверку наших позиций с представителями оккупантовУкраина согласилась провести совместную проверку наших позиций с представителями оккупантов
Зеленский хочет ездить по Украине, сколько "хватит сил", и проверять "Большую стройку"Зеленский хочет ездить по Украине, сколько "хватит сил", и проверять "Большую стройку"
Зеленский заявил об "уничтожении" почти всех тендерных "троллей" по строительству дорогЗеленский заявил об "уничтожении" почти всех тендерных "троллей" по строительству дорог
Двое военных на Донбассе подорвались на минеДвое военных на Донбассе подорвались на мине
Последние новости
Подгружаем последние новости